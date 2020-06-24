"زملكاوي" ضد الهجوم على الأهلي في قضية نادي القرن.. "يغرد خارج السرب"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

يغرد لاعب ومدرب نادي الزمالك المصري السابق أحمد حسام "ميدو" خارج سرب المسؤولين في القلعة البيضاء، مؤكداً أنه ضد وصف حصول الغريم التقليدي الأهلي على لقب "نادي القرن الإفريقي" بالمحسوبية والمجاملات، مشيراً إلى أن الأخير في النهاية نادٍ مصري ومن حقه الدفاع عن اللقب الذي منحه إياه الاتحاد القاري لكرة القدم للحفاظ على مكتسبات مالية يجنيها من هذا المسمى، على حد تعبيره.

ونقلت وسائل الإعلام المصرية تصريحات ميدو على قناة "صدى البلد" بقوله: "لا جدال في قضية القرن، فالزمالك هو الأحق باللقب، لكنني ضد الإساءة للنادي الأهلي أو التشكيك في بطولاته واعتبارها محسوبية أو مجاملة من الاتحاد الافريقي".

وأوضح ميدو: "من حق الزمالك فتح الملف ولو بعد 50 عاماً ووضع اللقب على كارنيه النادي وكذلك على اليافطات الكبيرة على سور النادي".

ويرى النجم السابق لأندية أياكس أمستردام وتوتنهام وروما أن "لقب نادي القرن فخري وشرفي، لم يقم أي اتحاد قاري بمنح نادٍ لديه هذا اللقب، باستثناء ريال مدريد بعد تصويت، لذا من حق الزمالك البحث عن حقه، ومن حق الأهلي أيضاً البحث عن حقه وأن يحزن عندما يتم الاعتداء عليه، خاصة أنه يحقق مكاسب مادية".

وأكمل: "أنا مقتنع أن الزمالك هو نادي القرن الحقيقي، ولا يمكن أن يكون هو الأكثر تتويجًا بالبطولات ولا يحصل على هذا اللقب، كما اقتناعي بأن مصر ظُلمت لصالح الكاميرون".

وكان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور قد أعاد ملف نادي القرن إلى الأضواء من جديد، ورفع شكوى رسمية ضد الاتحاد الإفريقي بعد 20 سنة على منحه الأهلي لقب نادي القرن بعهد الرئيس السابق الكاميروني عيسى حياتو معتبراً ما حدث في ذلك الوقت نتيجة المحسوبية والمجاملات، الأمر الذي أثار غضب جماهير ومسؤولي القلعة الحمراء.

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