ريال مدريد ينتزع القمة من برشلونة بـ"المواجهات المباشرة".. وإصابة راموس

المصدر: وكالات

انتزع ريال مدريد صدارة الدوري الاسباني لكرة القدم بفارق المواجهات المباشرة عن غريمه التقليدي برشلونة، بفوزه خارج ملعبه على ريال سوسييداد 2-1 في ختام المرحلة الثلاثين الاحد.

وتساوى ريال وبرشلونة نقاطا برصيد 65 نقطة، لكن الاول يتفوق بفارق المواجهات المباشرة اذ تغلب على منافسه 2-صفر في الاول من مارس ايابا بعد ان تعادلا ذهابا سلبا في 18 ديسمبر 2019.

وكان برشلونة اكتفى بنقطة واحدة من مباراته ضد اشبيلية في افتتاح المرحلة الجمعة.

وقرر مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين إشراك صانع الالعاب الكولومبي خاميس رودريغيز أساسيا للمرة الاولى منذ اكتوبر.

والتقى الفريقان مرتين هذا الموسم، ففاز ريال مدريد ذهابا في الدوري 3-1، لكن ريال سوسييداد ثأر منه في مسابقة الكأس بفوزه عليه 4-3 في ربع النهائي في طريقه الى المباراة النهائية.

ولم يفز ريال سوسييداد منذ استئناف الدوري، حيث تعادل مع اوساسونا 1-1 وخسر امام الافيس صفر-2. اما ريال مدريد فحقق فوزه الثالث تواليا بعد انتصاريه على ايبار 3-1 وعلى فالنسيا 3-صفر.

ولم تسجل اي فرصة خطيرة على باب المرميين في مطلع المباراة الى ان سدد الفرنسي كريم بنزيمة كرة قوية تصدى لها حارس سوسييداد اليكس ريميرو (36).

وقام البرازيلي فينيسيوس جونيور بمجهود فردي رائع من خلال تخطيه مدافعين لسوسييداد داخل المنطقة وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس (43).

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ريال مدريد إثر إعاقة فينيسيوس داخل المنطقة من قبل دييغو يورنتي انبرى لها قائد الفريق سيرخيو راموس مسجلا هدفه السابع هذا الموسم. ولم يهدر فريق العاصمة الاسبانية اي من ركلات الجزاء الـ17 الاخيرة التي احتسبت له في الدوري المحلي.

وحطم راموس الرقم القياسي لاكبر عدد من الاهداف المسجل بإسم مدافع والذي كان بحوزة الهولندي رونالدو كومان مدافع برشلونة السابق ومدرب منتخب هولندا حاليا، بتسجيله هدفه الـ68 في مسيرته.

واصيب راموس بعد الهدف مباشرة وتلقى العلاج وعاد الى ارضية الملعب لكنه سرعان ما خرج ليحل بدلا منه البرازيلي ادير ميليتاو.

ودخل البلجيكي عدنان يانوزاي بديلا منتصف الشوط الثاني ونجح في تسجيل هدف لكن الحكم ألغاه بداعي تسلل أحد زملائه الذي حجب الرؤية عن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (67).

وسرعان ما قضى بنزيمة على آمال سوسييداد بالعودة في المباراة بعد ان سيطر على الكرة داخل المنطقة وسدد كرة زاحفة خادعة داخل الشباك (71). ورفع بنزيمة رصيده الى 17 هدفا هذا الموسم متخلفا بفارق 4 اهداف عن نجم برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي متصدر ترتيب الهدافين.

ورد سوسييداد بهدف تقليص الفارق عندما وصلت الكرة داخل المنطقة الى ميكل ميرينو فسيطر عليها قبل ان يطلقها بيسراه في سقف الشبكة (83).

-سداسية لسلتا فيغو-واكتسح سلتا فيغو ضيفه ألافيس بسداسية نظيفة. وتناوب على تسجيل أهداف المباراة كل من الكولومبي جايسون موريو (14)، إياغو اسباس (20 من ركلة جزاء)، البرازيلي رافينيا (40 و41)، نوليتو (78 من ركلة جزاء)، وساني مينا (86).

وهو الفوز الأول لصاحب الأرض منذ عودة منافسات لا ليغا إذ خسر امام ضيف فياريال صفر-1، وتعادل سلبيا مع مضيفه بلد الوليد، في المقابل خسر ألافيس أمام صاحب الأرض إسبانيول صفر-2 وفاز على ريال سوسييداد بالنتيجة نفسها.

وابتعد سلتا فيغو الذي دخل المباراة مهددا بالهبوط إلى الدرجة الثانية عن منطقة الخطر ببلوغه النقطة الثلاثين وأصبح في المركز السادس عشر، في حين تجمد رصيد ألافيس عند 35 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتغلب فالنسيا على ضيفه اوساسونا بهدفين نظيفين ليقترب من المراكز المؤهلة الى الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ).

وافتتح المهاجم البرتغالي غونسالو غيديش التسجيل بعد مرور 12 دقيقة قبل ان يضيف رودريغو الثاني (35) علما بان الاخير سجل هدفا بعد مرور ثلاث دقائق لكنه الغي.

وكان فالنسيا شارك هذا الموسم في دوري ابطال اوروبا وخرج على يد اتالانتا الايطالي في ثمن النهائي.

ورفع فالنسيا رصيده الى 46 نقطة متخلفا بفارق نقطة واحدة عن كل من ريال سوسييداد وفياريال.



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