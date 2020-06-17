برشلونة يبتعد في الصدارة الإسبانية بفضل "طفل" يساوي 150 مليون يورو

المصدر: وكالات

حقق برشلونة فوزه الثاني تواليا منذ استئناف الدوري المحلي ليبتعد بفارق خمس نقاط موقتا في الصدارة عن ريال مدريد بفوزه على ليغانيس صاحب المركز الاخير 2-صفر امام مدرجات فارغة لملعب كامب نو في المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة اسبانيا لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وسجل انسو فاتي (42) والارجنتيني ليونيل ميسي (69 من ركلة جزاء) الهدفين.

ورفع برشلونة رصيده الى 64 نقطة مقابل 59 لريال مدريد الذي يخوض مباراته في هذه المرحلة على ملعبه ضد فالنسيا.

ونظرا للبرنامج المضغوط في اسبانيا حيث يتوجب على كل فريق خوض 11 مباراة في مدى 37 يوما اي مباراة كل ثلاثة ايام، أجرى مدرب برشلونة كيكي سيتيين خمسة تبديلات على التشكيلة التي تغلبت على مايوركا برباعية نظيفة لدى استئناف الدوري نهاية الاسبوع الماضي، ابرزها للاعبي خط الوسط الكرواتي ايفان راكيتيتش والبرازيلي ارتور بدلا من الهولندي فرانكي دي يونغ والتشيلي ارتورو فيدال.

في المقابل، شارك اساسيا المهاجم الشاب انسو فاتي (17 عاما) الذي ذكرت صحيفة "ذي تايمز" الانجليزية بأن فريقه رفض عرضا خياليا من مانشستر يونايتد للتنازل عن خدماته مقابل 150 مليون يورو.

سيطر برشلونة بخجل على مجريات اللعب في مطلع المباراة لكن منافسه المتواضع كان الاخطر.

وانقذ الفرنسي كليمان لانغليه مرماه من هدف اكيد عندما شتت الكرة قبل ان تجتاز خط المرمى اثر تسديدة لميغيل انخل غيريرو (12).

ثم ناب القائم عن الحارس الالماني مارك اندريه تير شتيغن في إبعاد تسديدة غيريو الزاحفة (13).

ونجح برشلونة في افتتاح التسجيل اثر توغل لظهيره الايسر البرازيلي جونيور فيربو الذي لعب بدلا من دافيد الابا الموقوف، ومرر كرة باتجاه فاتي ليسدد الاخير كرة زاحفة انتهت في الزاوية البعيدة قبل نهاية الشوط الاول بثلاث دقائق.

وترك فاتي مكانه الى المهاجم الاوروغوياني المخضرم لويس سواريز العائد الى الملاعب بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته في مطلع العام الحالي.

وسجل الفرنسي انطوان غريزمان الهدف الثاني بعد تمريرة عرضية من البرتغالي نلسون سيميدو لكن الحكم الغاه بداعي تسلل الاخير اثر اللجوء الى تقنية تامساعدة بالفيديو(64).

وبعدها بثلاث دقائق، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق الكاتالوني اثر عرقلة ميسي داخل المنطقة فانبرى لها بنفسه مانحا التقدم 2-صفر لفريقه (69).

وعزز ميسي صدارته لترتيب الهدافين برصيد 21 هدفا متقدما بفارق كبير عن منافسه الرئيسي الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد)

وكان ميسي سجل هدفا وساهم في تمريرتين حاسمتين في مرمى مايوركا نهاية الاسبوع.

والمواجهة هي الثالثة بين الفريقين هذا الموسم، وقد تغلب الفريق الكاتالوني على منافسه بصعوبة 2-1 ذهابا في الدوري، قبل ان يكتسحه بخماسية نظيفة في مسابقة الكأس.

تراجع مستوى خيتافي

في المقابل، فشل خيتافي في الصعود الى المركز الرابع موقتا بسقوطه في فخ التعادل السلبي مع ضيفه اسبانيول الذي لعب 73 دقيقة بعشرة لاعبين إثر طرد احد لاعبيه.

وبقي خيتافي خامسا برصيد 47 نقطة متساويا بالنقاط مع ريال سوسييداد الرابع الذي يحل ضيفا على الافيس الخميس، لكن الاول قد يتراجع الى المركز السادس في حال فوز او تعادل اتلتيكو مدريد مع اوساسونا الاربعاء.

ولم يحقق خيتافي الفوز سوى مرة واحدة في اخر ست مباريات في الدوري.

وتلقى اسبانيول ضربة قوية في الدقيقة 17 عندما طرد له الحكم لاعبه الكولومبي برناردو اسبينوزا بالبطاقة الحمراء مباشرة بعد توجيهه كوعا باتجاه الاوروغوياني داميان سواريز اثر لعبة مشتركة بعد تنفيذ ركلة ركنية.

وأنقذ حارس مرمى اسبانيول دييغو لوبيز مرماه من هدف أكيد في الوقت بدل الضائع عندما تصدى لمحاولة أنخل رودريغيز ثم تدخل المدافع ديفيد لوبيز لتشتيت كرة مارك كوكوريلا قبل ان تجتاز خط المرمى.

وأسف حارس خيتافي دافيد سوريا لنتيجة فريقه بقوله "يجب الاعتراف بأننا اهدرنا فرصة هامة. كنا نملك الافضلية العددية لفترة طويلة وربما شعرنا ببعض القلق. ما هو أكيد بأننا لا نعيش فترة جيدة".

وحقق فياريال فوزا صعبا على ريال مايوركا بهدف سجله الكولومبي كارلوس باكا في الدقيقة 16.

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