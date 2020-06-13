راشفورد يجمع 25 مليون دولار للجمعيات الخيرية خلال الحجر الصحي

المصدر: لندن - أ.ف.ب

تعهّد مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم ماركوس راشفورد بمواصلة الكفاح لئلا يبقى أي طفل في بريطانيا جائعاً، بعد أن أسهم في جمع 20 مليون جنيه إسترليني (25 مليون دولار) للجمعيات الخيرية خلال فترة الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتعاون الدولي الإنجليزي (22 عاماً) مع جمعية «فيرشير»، التي تهتم بتوزيع الوجبات الغذائية على نحو 11 ألف مؤسسة خيرية ومجموعات مجتمعية.

وغرّد راشفورد عبر حسابه على «تويتر»: «لدي أنباء رائعة. وضعنا هدفاً أنه مع نهاية يونيو سنتمكن من تأمين ثلاثة ملايين وجبة غذائية للأشخاص المحرومين على امتداد المملكة المتحدة».

وأضاف «اليوم جمعنا المبلغ المحدد لتأمين تلك الوجبات. شكراً لكم جميعاً على دعمكم».

وأكد راشفورد الذي صُنف خامس أغلى لاعب في أوروبا وفقاً لدراسة نشرها المركز الدولي للدراسات الرياضية (سي آي إي أس) هذا الأسبوع، أنه يحتفل بهذا النجاح ولا ينوي التوقف عن الكفاح.

وتابع «ثقوا بي عندما أقول إنني سأستمر في الكفاح لكيلا يقلق أي طفل في المملكة المتحدة بشأن وجبته التالية. هذه هي إنجلترا في عام 2020، والعائلات بحاجة إلى مساعدة».

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