تشلسي يستعد لإنفاق 60 مليون يورو لضم مهاجم لايبزيغ

المصدر: لندن - أ.ف.ب

يستعد نجم هجوم فريق لايبزيغ الألماني لكرة القدم، تيمو فيرنر، لبدء مغامرة جديدة مع اقتراب تشلسي الإنجليزي من ضمه، مستغلاً الأوضاع الجديدة التي فرضها فيروس «كورونا».

ورغم نفي لايبزيغ، المنافس هذا الموسم على صدارة البوندسليغا، تفعيل البند المدرج في عقده (الذي يتيح له الرحيل)، إلا أن مديره الرياضي، اوليفر مينتسلاف، كشف إبلاغ اللاعب ناديه رغبة الانتقال إلى وجهة جديدة.

ويستعد تشلسي لإنفاق 60 مليون يورو بحسب تقارير انجليزية، قبل انتهاء فترة تفعيل الشرط الجزائي في عقده، المحددة في 15 يونيو، أي قبل يومين من استئناف مباريات الدوري الإنجليزي في 17 منه، بعد الإجازة القسرية لفيروس كورونا.

وغّير فيروس كورونا ربما المعالم الانجليزية لوجهة فيرنر، بعد تلميح ابن الـ24 سابقاً لإمكانية انتقاله إلى ليفربول.

لكن بطل أوروبا، القلق من التبعات المالية لتفشي «كورونا»، لا يبدو مستعداً لإنفاق هذا المبلغ الكبير لتعزيز ترسانته الهجومية التي تضم المصري محمد صلاح، والسنغالي مانيه، والبرازيلي فيرمينو.

وفي ظل الفارق التهديفي الكبير بين تشلسي (51 هدفاً) والمتصدرين ليفربول (66) ومان سيتي (68) هذا الموسم، يسعى مدرب الأول فرانك لامبارد إلى تقديم هوية مختلفة مع انطلاق الموسم المقبل.

وبعد انتهاء عقوبة حرمانه من إجراء أي انتقال بسبب التعاقد مع لاعبين قاصرين، عزز تشلسي صفوفه بصانع اللعب المغربي حكيم زياش، من أياكس أمستردام الهولندي.

وسجل فيرنر 31 هدفاً للايبزيغ في مختلف المسابقات هذا الموسم، بينها أربعة في خمس مباريات منذ استئناف الدوري الألماني، في 16 مايو الماضي. وأثبت أن بمقدوره إزعاج الدفاعات الانجليزية، إذ أدى دوراً حاسماً في إقصاء توتنهام من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مسجلاً هدف الفوز الوحيد في مباراة الذهاب.

ومع أهدافه الـ92 منذ انضمامه إلى لايبزيغ، يتوقع أن يضيف فيرنر زخماً هجومياً افتقده تشلسي هذا الموسم.

وقدرة فيرنر على اختراق المنطقة من الجهة اليسرى أو من وسط الملعب، ستعطي خيارات إضافية مكملة لهجوم فريق المدرب لامبارد.

• التبعات المالية لفيروس «كورونا» حالت دون سعي ليفربول للتعاقد مع فيرنر، ما سهّل لتشلسي التعاقد مع اللاعب البالغ 24 سنة.

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