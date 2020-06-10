سترلينغ يدعو لزيادة عدد المسؤولين ذوي البشرة السمراء في الأندية الإنجليزية

المصدر: لندن - أ.ف.ب

حضّ لاعب مانشستر سيتي، رحيم سترلينغ، مسؤولي كرة القدم الإنجليزية على استغلال النقاش القائم عالمياً حالياً، بشأن العنصرية والتظاهرات المناهضة لها، لإيجاد حلول تتيح زيادة عدد المسؤولين من ذوي البشرة السمراء في أندية الدوري الممتاز.

وشهدت مدن أميركية وعالمية، منها لندن، تظاهرات في الأيام الماضية، على خلفية مقتل المواطن الأميركي الأسود، جورج فلويد، على يد شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، بعدما وضع ركبته على عنقه لدقائق، رغم مناجاته بأنه غير قادر على التنفس.

وانضم سترلينغ، الذي سبق له التعبير مراراً عن ضرورة مناهضة العنصرية في ملاعب كرة القدم، إلى الرياضيين الذين يعربون عن تضامنهم مع فلويد، داعياً إلى أن تشكّل وفاته فرصة لتغييرات جذرية واسعة النطاق.

وتطرق سترلينغ إلى الفارق الشاسع بين الأعداد الكبيرة للنجوم السود أو الآسيويين في الفرق، والعدد المحدود جداً لهؤلاء في مواقع التدريب أو المسؤولية الإدارية للأندية.

وأوضح: «ثمة نحو 500 لاعب في الدوري الممتاز، ثلثهم من السود، ولا يوجد أي تمثيل لنا في التسلسل الهرمي (الإداري) أو في الأجهزة الفنية».

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