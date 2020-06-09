مرتضى منصور يهاجم الخطيب مجدداً.. ويؤكد: أنا سبب كورونا

المصدر: أحمد طارق - دبي

وجه رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، انتقادات حادة إلى نظيره في الأهلي، محمود الخطيب بعد البيان الذي أصدره "الأحمر"، ويطلب فيه محاسبة منصور، بسبب تجاوزاته ضد النادي الأهلي. وقال منصور لقناة الزمالك التلفزيونية: يا أستاذ محمود الخطيب أنت رجل عظيم، ونشرت بيانات، وعدلي القيعي والمنيسي قالوا لي (إيه اللي حشرك) وبيانكم ضدي كشف أنني سبب في كورونا".

وأضاف: ما يجعلني أتحدث أنكم قلتم أنني كاذب، وعضو مجلسكم قال أنا لا أقصد زملائي في المجلس، أقصد الزمالك". وتابع "المنيسي والقيعي يتساءلان، هل حصل الزمالك على إذن بالهدايا من تركي آل الشيخ؟ نعم حتى ما يتم تقديمه من مرتضى منصور يكون بإذن".

وهاجم الخطيب قائلاً: "أرجوك لا تجعلني أتوه يا خطيب، حملت حقيبة بها أموال أنت ومرجان مدير النادي من مقر إقامة تركي آل الشيخ.. هل هذا حدث أم أنا أكذب؟". وأضاف رئيس الزمالك "لم أتهمك بشيء، سألتك هل حصلت أنت ومجلسك على هدايا وتم بيعها، وإن لم يحدث سأعتذر لك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news