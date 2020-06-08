كونور يعتزل نزالات القتال القصوى للمرة الثالثة

المصدر: لندن - أ.ف.ب

قرر نجم الفنون القتالية المختلطة، الإيرلندي كونور ماكغريغور، الاعتزال مجدداً، وذلك بحسب ما أعلن في حسابه على موقع «تويتر».

وقال ابن الـ31 عاماً، المتوّج بطلاً للعالم في الوزنين الخفيف (2016 و2018)، والريشة (2015 و2016) في بطولة «يو أف سي» (بطولة القتال القصوى): «قررت الاعتزال من القتال.. شكراً على كل الذكريات الرائعة.. يا لها من رحلة»، مرفقاً ذلك بصورة تجمعه بوالدته مارغاريت، خلال الاحتفال بأحد انتصاراته في لاس فيغاس.

وسبق للايرلندي المثير للجدل أن اعتزل القتال مرتين في أبريل 2016 ، قبل أن يعود عن قراره، بعد التفاوض على عقد جديد بشروط أفضل مع «يو أف سي». واعتزل الإيرلندي للمرة الثانية في مارس 2019 عقب خسارة أمام غريمه الروسي حبيب نورماغوميدوف في أكتوبر 2018، لكنه عاد في يناير الماضي الى الحلبة مجدداً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news