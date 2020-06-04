طبيب يحذر من إصابات كثيرة بعد استئناف الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أعلن طبيب نادي نيوكاسل، باول كاترسون، أول من أمس، أنه يخشى «المزيد من الإصابات» في صفوف اللاعبين، عقب استئناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أسبوعين، بسبب الإيقاع المكثف للمباريات بعد فترة طويلة من التوقف، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال كاترسون في تصريح لإذاعة «بي بي سي 5»: «نتوقع المزيد من الإصابات في هذا الوقت»، مضيفاً «ركض اللاعبون على أجهزة الجري المتحركة، وقاموا بتمارين داخلية لمدة ثمانية أسابيع، لذا فإن هذا الانتقال (إلى المنافسة) يمثل تحدياً مختلفاً للجسم».

وتطرق كاترسون لموسم 2011 من دوي كرة القدم الأميركي للمحترفين، الذي اقتصرت فترة الإعداد له على 17 يوماً بدلاً من الـ14 أسبوعاً المعتادة، وذلك بسبب الإضراب من أجل مطالب الأجور، حيث شهد ضعف الإصابات في أوتار أخيل.

وتابع الطبيب «نتوقع هذا النوع من الأشياء». ولايزال نيوكاسل ينافس على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث بلغ ربع النهائي، وسيكون مضطراً لخوض ما بين 10 و12 مباراة خلال ستة أسابيع لإكمال الموسم.

وحددت رابطة الدوري الإنجليزي تاريخ 17 يونيو موعداً مبدئياً لاستكمال منافساته، بعد توقف منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

رابطة الدوري الإنجليزي حددت 17 الجاري موعداً مبدئياً لاستكمال المنافسات.

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