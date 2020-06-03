استبعاد "نجم الأهلي" واستدعاء "محترف الزمالك" لقائمة المنتخب التونسي

المصدر: متابعات - محمد الحتو

قرر الجهاز الفني للمنتخب التونسي لكرة القدم ضم محترف الزمالك المصري، فرجاني ساسي، واستبعاد لاعب الأهلي المصري علي معلول من قائمة "نسور قرطاج" التي تستعد للمشاركة في تصفيات كأس إفريقيا "الكاميرون 2021" المقررة الشهر الحالي ما لم يتم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال الاتحاد التونسي على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأربعاء: "استأنف منتخبنا الوطني نشاطه الذي توقف منذ نوفمبر الماضي حيث تمّ إلغاء المعسكر خلال شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا في تونس ومختلف بلدان العالم".

وأضاف: "قرر الجهاز الفني بقيادة منذر الكبير استغلال وجود عدد من اللاعبين المعارين للفرق الأجنبية في تونس، لدعوتهم إلى معسكر أول بالعاصمة بالفترة من 8 إلى 13 يونيو 2020، والذي سيشارك بها 13 لاعبا، قبل المشاركة في المعسكر الثاني من 16 إلى 21 يونيو مع زيادة عدد اللاعبين المشاركين إلي 26 لاعبا".

وأوضح الاتحاد التونسي: "ضمت قائمة اللاعبين للمعسكر الأول من 8 إلي 13 يونيو الجاري كلا من: فاروق بن مصطفى، معز بن شريفية، وجـــدي كشريدة، صـــدّام بن عــزيزة، نسيـــم هنـــيد، مرتضــى بن ونـــاس، الفرجـــاني ساسي، محمد أمين بن عــمر، محمد علي بن رمضــان، نعيــم السليتي، فخر الديـــن بن يــوسف، سعـــد بقير، بســّام الصرارفي".

وتابع: "اللاعبون الذين سينضمون للمعسكر الثاني من 16 إلى 21 يونيو هم: عــاطف الدخيلي، أيمن دحمـــان، حمـــزة المثلوثي، زيـــاد بوغطّــاس، هـــاني عمــامو، اسكنــدر العبيدي، حســـام دقدوق، محمد المثناني، أحمد خليل، يــاسين الخنيسي، محمد علي بن حمـــودة، يـــاسين الشمـــاخي، فـــراس بلعــربي".

واختتم: "ستقام كل الحصص التدريبية بالملعب الأولمبي بالمنزه، وسيكون التدريب يوم الإثنين 8 يونيو الجاري، مفتوح للإعلاميين لإجراء الحوارات مع الجهاز الفني واللاعبين وفق إجراءات صحية ووقائية خاصة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news