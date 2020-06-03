مرتضى منصور يكشف قيمة تبرعات وهدايا تركي آل الشيخ للخطيب والنادي الأهلي

المصدر: خالد صديق - دبي

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري المستشار مرتضى منصور، أن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة الأهلي رفضوا القرارات التي صدرت من النادي أمس، وأهمها رفع اسم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي، ورد تبرعات وهدايا آل الشيخ بعد الحصول على موافقة وزارة الشباب والرياضة كونها الجهة المختصة.

وكشف مرتضى منصور في حديثه لبرنامج زملكاوي على قناة نادي الزمالك أمس أن تركي آل الشيخ لديه الكثير من المستحقات لدى النادي الأهلي عبارة عن أموال وسيارات وساعات، وشكك في إمكانية قيام مجلس إدارة النادي الأهلي بإعادة جميع المستحقات.

وقال: "الكثير من مسؤولي النادي حصلوا من تركي آل الشيخ على ساعات ثمينة تقدر قيمة الساعة الواحدة بـ900 ألف جنية وبعضهم قام ببيع ساعته مقابل 600 ألف جنية فقط، بجانب حصول البعض منهم على سيارات بي إم دبليو، بجانب 261 مليون جنية حصل عليها رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب لتمويل حملته في الانتخابات الماضية التي شهدت فوز الخطيب برئاسة النادي على حساب محمود طاهر، بجانب مبالغ كبيرة تبرع بها آل الشيخ لحسم صفقات كبيرة للنادي الأهلي طوال السنوات الماضية".

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد قرر إلغاء قرار مجلس الإدارة السابق ورفع اسم السيد تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي، وأصدر النادي بيان نشره على حسابه الرسمي ذكر فيه أنه تقرر مخاطبة وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي، بعدما أصبحت هذه التبرعات والهدايا بقيمتها المالية والعينية من ممتلكات النادي ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة الجهة المختصة.

وجاء في البيان: "تقدم المجلس بمذكرة إلى السيد وزير الشباب والرياضة بتاريخ ٢٧/٥/٢٠١٨ يطلب فيها إيفاد لجنة وزارية من التفتيش المالي والإداري إلى النادي، للوقوف على حقيقة ما ورد من دعم من السيد تركي آل الشيخ (تبرعات مالية – إعارات لاعبين – مباريات ودية – هدايا عينية) وأوجه الصرف، إلا أن الجهة الإدارية تمهلت كثيرًا قبل تشكيل اللجنة المطلوبة وحاولت تقريب وجهات النظر لأن آل الشيخ له حيثية في بلد عربي شقيق.. وأمام إصرار النادي الأهلي تشكلت اللجنة الوزارية في ١٨/٧/٢٠١٨، وقامت بأعمال التفتيش والمراجعة وانتهت إلى صحة وسلامة الموقف القانوني للنادي ومجلس إدارته، وقبل أن تنتهي اللجنة الوزارية من أعمال التفتيش والمراجعة فوجئنا بتقديم السيد تركي آل الشيخ بلاغًا جديدًا للسيد النائب العام، موجهًا لمجلس الإدارة العديد من الاتهامات التي تنال من ذمته المالية. فضلًا عن تناوله هذه الادعاءات على حسابه الرسمي على فيسبوك. ولحق ببلاغ آل الشيخ العديد من البلاغات (تجاوزت الـ٦٠ بلاغًا) تقدم بجميعها رئيس نادي الزمالك متضامنًا معه ومرددًا ذات الاتهامات، وحيث باشرت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق في كل البلاغات وأمرت بتشكيل لجنة خماسية رفيعة المستوى من خبراء وزارة العدل (الكسب غير المشروع) وبعد التأكد من سلامة جميع الإجراءات المالية والإدارية والمحاسبية الخاصة بالتبرعات، وأن جميع الهدايا المقدمة تم إيداعها بخزينة النادي بحسب الثابت في السجلات، إلى أن صدر مؤخرًا قرار معالي المستشار النائب العام بحفظ التحقيقات واستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام أو الإضرار به".

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد طلب من وزير الشباب والرياضة المصري ارجاع كل مستحقاته لدى النادي الأهلي، وكتب آل الشيخ على صفحته الرسمية في "فيسبوك عقب صدور بيان النادي الأهلي": "اخيراً الاستقالة قبلت.. الكورة الان في ملعب وزير الرياضة لإرجاع كل شيء.. ويا نحلة لا تقرصيني ولا عاوز عسلك.. يا ليت كانوا كاتبين كل حاجة بالإسماء".

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