بطل الملاكمة مايويذر يتحمّل تكاليف جنازة فلويد

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

قرر بطل الملاكمة المعتزل، فلويد مايويذر، تحمل تكاليف جنازة جورج فلويد، الأميركي من أصول إفريقية، الذي قضى اختناقاً، الأسبوع الماضي، عندما ضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه حتى الموت، بحسب ما قال الرئيس التنفيذي لشركة «مايويذر بروموشنز»، ليونارد اليربي، أول من أمس، لشبكة «إي إس بي إن».

ووُجهت إلى الشرطي الأبيض، ديريك شوفين، تهمة القتل غير العمد، بعدما ألقى مع زملائه القبض على فلويد (46 عاماً) في مينيابوليس، وضغط بركبته على رقبته لنحو تسع دقائق، من دون أن يكترث لمناجاته، وهو مكبّل ومثبت أرضاً، بأنه لا يستطيع التنفس.

وتحوّلت بعض تظاهرات الاحتجاج على قتل فلويد إلى أعمال نهب وشغب، ما دفع العديد من السلطات المحلية إلى إعلان حظر تجول ليلي.

وأكد اليريبي أن عائلة فلويد قبلت عرض مايويذر جونيور لدفع تكاليف الجنازة، وتابع «سيغضب مني على الأرجح لقول ذلك، لكن نعم سيدفع (مايويذر) بالتأكيد نفقات الجنازة». وأضاف اليربي أن مايويذر جونيور «قام بأمور مماثلة في السنوات الـ20 الأخيرة»، معتبراً أن بطل العالم السابق في خمس فئات، والمعتزل في 2017 برصيد مثالي بلغ 50-0، لم يكن يرغب في الحديث عن هذا الأمر.

وأعلنت عائلة فلويد، أول من أمس، أنه سيوارى الثرى في هيوستن. وقال محامي العائلة، بن كرامب، خلال مؤتمر صحافي، إن مراسم تأبين ستقام له في مناطق أخرى.

وأوضح أن أول حفل تأبين للراحل سيقام عصر غد، في مينيابوليس، حيث قضى فلويد، ثم السبت في كارولاينا الشمالية.

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