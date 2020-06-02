الكشف عن إصابات فيروس كورونا بين لاعبي ومدربي برشلونة

المصدر: حميد نعمان - دبي

أكد راديو كاتالونيا "راك 1"، المقرب من نادي برشلونة اليوم بحسب الخبر الذي نقلته صحيفة "أس" الإسبانية أن نادي برشلونة لم يكن بمنأى عن إصابات فيروس كورونا.

وكشف البرنامج الإذاعي من خلال مصادر من النادي، أن التحاليل التي خضع لها كل اللاعبين وأفراد الطاقم الفني والإداري في النادي في فترة سابقة، كشفت عن خمس إصابات وسط اللاعبين، واثنين من المدربين، وكلهم في الفريق الأول لكرة القدم.

وقال إن المصابين تعافوا الآن خاصة مع بدء التدريبات استعدادا لاستئناف مسابقة "الليغا" في 11 الجاري، لكن من دون الكشف عن هوية المصابين.

وقالت الصحيفة إن القلق يساور النادي بشأن احتمال تعرض من أصيب بالفيروس للإصابة أكثر من غيره من اللاعبين. ولم يتغيب عن التدريبات الحالية لفريق برشلونة، سوى لاعب الفريق الاحتياطي والذي تم تصعيده من الرديف، وهو مونشو، ولم يعلن النادي سبب غيابه، بينما حضر أومتيتي التدريبات رغم إصابة سابقة في الظهر، والأمر نفسه بالنسبة لأنسو فاتي الذي شعر ببعض الآلام على مستوى الركبة.

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