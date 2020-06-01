النقاز يكشف أسراراً من بيته السابق الزمالك.. ويشكر لاعب الأهلي

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أعرب لاعب الزمالك السابق، التونسي حمدي النقاز عن استياءه مما تعرض له في "القلعة البيضاء" وتخلي زميله في الفريق وابن بلده فرجاني ساسي عنه خلال أزمة فسخ عقده مع النادي وما رافقها من تداعيات، على حد تعبيره.

وقال النقاز في مقابلة لقناة "الحوار" التونسية، وسلطت وسائل الإعلام المصرية الضوء عليها: "ساسي لم يتحدث حتى معي في أزمتي مع الزمالك، وأنا مصدوم فيه خصوصاً أننا تربينا معاً ولعبنا في الزمالك وكانت علاقتنا قوية لذلك ليس لدي أي تفسير لتجنبه السؤال عني.. ربما كان يخشى من رد الفعل الزمالك".

وكان النقاز قد تعرض لاتهامات من إدارة الزمالك بالمماطلة في العلاج من الإصابة في وقت كان يطالب اللاعب بمستحقاته المتأخرة، مما دفعه لرفع شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي قرر تغريم الزمالك مليوناً و250 ألف دولار لمصلحة النقاز بالإضافة إلى كامل مستحقاته.

وأوضح النقاز الذي انتقل للعب في فريق سودوفا الليتواني: "أزمتي ليست مع الزمالك وإنما مع أشخاص في إدارة النادي، ولم يحاول ساسي حتى الحديث معي هاتفيا، وفي المقابل كان لاعب الأهلي والمنتخب التونسي علي معلول دائماً ما يتصل بي ويطمئن على أحوالي خلال الأزمة وكذلك ابن بلادي الآخر وصديقي لاعب الإسماعيلي فخر الدين بن يوسف، وأشكرهما حقيقة على موقفهما".

وأشار اللاعب التونسي إلى أنه وقع في مشكلات كثيرة مع رئيس الزمالك مرتضى منصور خلال فترة ارتداءه القميص الأبيض، وقال: "نادي الزمالك ليس ملكاً لجمهوره، وإنما لمرتضى منصور شخصياً".

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