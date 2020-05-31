أول تحرك رسمي على "العنصرية" ضد شيكابالا.. ومرتضى منصور يطرح سؤالاً على جمهور الأهلي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور، عن أول تحرك رسمي في الأزمة المثارة ضد لاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود عبدالرازاق (شيكابالا)، بعد هجوم عدد من الجماهير عليه والعنصرية الذي تعرض لها على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر صورة له هو وعائلته في عيد الفطر.

وقال رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور في تصريحات لقناة "الزمالك": "لن أسمح بإهانة أي لاعب في الزمالك، وما يحدث مع شيكابالا خطأ، وهذا يعد تنمرا ولن نسمح به، وأقول لجمهور الأهلي المحترم، هل أنتم راضون؟، يا جمهور الأهلي العظيم يا صاحب التاريخ، هل أنتم موافقون على ما يحدث؟".

وأضاف: "قدمنا شكوى وبلاغاً للنائب العام ضد ما يحدث مع شيكابالا ولن نترك حقه حتى نهاية العمر، وما ذنبه في كل هذه الاهانات؟، هل تفرح جماهير الأهلي بذلك؟، أرفض تعرض أي لاعب من الأهلي للسباب والإهانة ولاعبي الزمالك أيضا، وخاطبت الاتحاد الدولي والمحكمة الرياضة من أجل ما تعرض له شيكابالا أثناء مباراة السوبر".

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