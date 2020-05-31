57 مليون يورو تُبقي إيكاردي في سان جرمان

المصدر: باريس - أ.ف.ب

اقترب ناديا إنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جرمان الفرنسي، من الاتفاق على بدل مالي مخفّض، تقدر قيمته الإجمالية بـ57 مليون يورو، لبقاء مهاجم الأول، الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مع الفريق الثاني الذي يدافع عن ألوانه على سبيل الإعارة، بحسب تقارير صحافية.

وانتقل إيكاردي (27 عاماً) إلى نادي العاصمة الفرنسية في سبتمبر 2019 على سبيل الإعارة، بعد أشهر من علاقة متوترة مع النادي اللومباردي، وتراجع دوره في التشكيلة في عهد المدرب الجديد، أنطونيو كونتي.

لكن الأرجنتيني ثبّت حضوره في سان جرمان، وسجل 21 هدفاً في 30 مباراة، في مختلف المسابقات مع النادي الفرنسي، قبل تعليق منافسات كرة القدم، منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد، وتتويج الفريق بطلاً للدوري.

وأشارت تقارير صحافية في الآونة الأخيرة إلى أن سان جرمان، في ظل التبعات المالية لـ«كوفيد-19» على أندية كرة القدم، وتأثيرها في القيمة السوقية للاعبين، سعى إلى خفض كلفة التعاقد الدائم مع إيكاردي، التي كانت تقدر بـ70 مليون يورو. وكشفت شبكة «سكاي إيطاليا»، أول من أمس، أن الفريقين باتا على وشك إعلان اتفاق تعاقد ثابت لإيكاردي مع سان جرمان، يدفع لقاءه الأخير مبلغ 50 مليون يورو بدل انتقال، تضاف إليها سبعة ملايين من الحوافز والمكافآت.

وسعى سان جرمان إلى حسم مسألة إيكاردي سريعاً، لاسيما أن المدة الزمنية لتفعيل خيار شراء عقده من إنتر تنتهي اليوم.

سان جرمان بات ملزماً بدفع 57 مليون يورو لتحويل إعارة إيكاردي إلى عقد دائم.

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