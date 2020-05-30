بريمن يتابع صحوته ويعمق جراح شالكه في الدوري الإلماني

المصدر: وكالات

تابع فيردر بريمن العريق صحوته لتفادي هبوطه الى الدرجة الثانية، وتغلب على مضيفه شالكه الجريح 1-صفر، السبت في المرحلة 29 من الدوري الالماني لكرة القدم.

وسجل ليوناردو بيتانكور الهدف الوحيد في الدقيقة 32، ليحقق بريمن فوزه الرابع تواليا في آخر اربع زيارات الى شالكه.

ورفع بريمن رصيده الى 25 نقطة في المركز قبل الاخير، بفارق نقطتين عن فورتونا دوسلدورف السادس عشر الذي يلعب لاحقا مع مضيفه بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب، وثلاث نقاط وراء ماينتس الذي سقط امام ضيفه هوفنهايم صفر-1. ويملك بريمن مباراة مؤجلة سيخوضها الاربعاء ضد أينتراخت فرانكفورت.

وكان استئناف المنافسة الكروية في ألمانيا قبل اسبوعين مبكرا مقارنة مع جيرانها في غرب أوروبا والذين سيعودون في يونيو، علما بأن معدل الوفيات في البلاد بسبب "كوفيد-19" هو من الأدنى في أوروبا والعالم. ووسط اجراءات صحية صارمة وقيود فرضها بروتوكول تطرق لأدق التفاصيل، عادت عجلة البوندسليغا للدوران دون جماهير.

وبعد عودة الدوري، خسر بريمن من ليفركوزن 1-4 ثم فاز على فرايبورغ 1-صفر وتعادل سلبا مع مونشنغلادباخ القوي.

وقدم بريمن بداية موسم سيئة جدا، فبعد هبوط هامبورغ العريق في 2018 وشتوتغارت في 2019، بدا الفريق الاخضر في طريقه الى الدرجة الثانية التي تذوق طعمها مرة يتيمة في 1981، بعدما كان من مؤسسي البوندسليغا في 1963.

ويُعد بريمن الذي يحمل الرقم القياسي في عدد المشاركات في البوندسليغا (56 موسما) من أعرق الاندية في الدوري وكان الخصم الابرز لبايرن ميونيخ بين 1980 و2010.

واحرز بريمن اللقب اربع مرات وثنائية الدوري-الكأس في 2004، وكأس الكؤوس الاوروبية 1992 وبلغ نهائي كأس الاتحاد الاوروبي (يوروبا ليغ راهنا) في 2009، وكان مشاركا دائما في دوري ابطال اوروبا مطلع الالفية الثالثة.

وحمل الوانه امثال رودي فولر، ميروسلاف كلوزه، الفرنسي يوهان ميكو، مسعود اوزيل والبيروفي كلاوديو بيتزارو ودرّبه العملاق اوتو ريهاغل (1981-1995) وتوماس شاف (1999-2013).

في المقابل، عجز شالكه عن تحقيق الفوز للمرة الحادية عشرة تواليا، ومني بخسارته الرابعة تواليا بعد العودة، علما بانه كان يحتل المركز الثالث في ديسمبر الماضي.

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