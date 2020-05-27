أزمة جديدة في لافتة "نادي القرن".. ومرتضى منصور يعلن عن مفاجأة

المصدر: محمد أبو إسماعيل - دبي

أعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عن مفاجأة لجمهور ومحبي النادي، بعد مداخلة تلفزيونية على قناة الزمالك، تتعلق بقضية لقب نادي القرن، والتي يسعى النادي إلى سحبها من النادي الأهلي المتوج بها من قبل الاتحاد الإفريقي قبل عشرين سنة، بداعي أن الزمالك أحق بها.

وكان الزمالك قد قام برفع لافتة للنادي، مضافة إليها لقب نادي القرن على سور نادي الزمالك، قبل أن يقوم الاتحاد الإفريقي بمخاطبة النادي من أجل حذف شعار الاتحاد الإفريقي من على اللافتة، ما دفع النادي إلى إزالتها من جديد. وأكد رئيس النادي أنه قام بإزالة الصورة من أجل حذف شعار الاتحاد الإفريقي.

وخلال مداخلة تليفونية في برنامج "زملكاوي"، على قناة الزمالك، صرح مرتضى منصور، بأنه سيتم إنشاء استاد خاص بالقلعة البيضاء، وفرع جديد للنادي في مدينة 6 أكتوبر، وقال "نجهز لإنشاء استاد عالمي في 6 أكتوبر يليق بنادي الزمالك".

وكشف عن وجود مفاوضات بشأن إبرام صفقتين حاليا، الأمر الذي سيشكل "مفاجأة" لجماهير القلعة البيضاء، كما أكد أن النادي لم يتفاوض لضم المهاجم المغربي وليد أزاروا وباهر المحمدي، مشيرا إلى أن أحمد رفعت سيعود للنادي بعد إنتهاء إعارته إلى الاتحاد السكندري، ومعه أحمد فتوح لاعب الفريق المعار لسموحة، وعن لاعب الأبيض رزاق سيسيه المعار للاتحاد، أكد أنه سيتم بيعه، وإذا لم يتم وصول عروض له سيعود إلى الزمالك.

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