رئيس النصر السعودي السابق يتحدى آل الشيخ.. وينشر صورة لـ "أم هارون" بقميص ألميريا!

المصدر: محمد الحتو - دبي

نشر رئيس نادي النصر السعودي السابق سعود ال سويلم على حسابه في "تويتر" صورة مركبة للفنانة الكويتية حياة الفهد بطلة مسلسل "أم هارون" المذاع حالياً على قنوات "إم بي سي"، مرتدية قميص نادي ألميريا الإسباني الذي يملكه رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، وذلك على سبيل المزاح قبل مباراة (البلاي ستيشن) الخيرية المرتقبة بين آل سويلم وآل الشيخ على الهواء مباشرة في 29 من الشهر الفضيل.

وكان رئيس نادي النصر السعودي السابق قد أطلق التحدي في مباراة خيرية مع تركي آل الشيخ على أن يذهب ريعها إلى منصة جود الإسكان التي توفر مساكن للأسر المحتاجة في السعودية، وقال في تغريدة: " أتحدى الأسطورة أبوناصر على مباراة في البلايستيشن خيريه، وتكون المباراة بمشاركة الجميع لتوفير اكثر من مسكن لصالح منصة جود الإسكان.. والوعد 29 رمضان اذا قبل التحدي".

من جهته، رد تركي آل الشيخ عبر حسابه: " قبلت التحدي يالشامخ (لقب آل سويلم) لصالح منصة جود الاسكان وأباخذ ألميريا وتاخذ النصر وأتحداك بعد.. ولصالح المباراة ادعم المنصة بمليون ريال والوعد مثل ما حددت 29 رمضان، وبشرط تكون بث مباشر للجميع".

وبعد قبول رئيس نادي ألميريا الإسباني للتحدي، نشر آل سويلم صورة مركبة للفنانة حياة الفهد بقميص ألميريا الذي سيخوض به آل الشيخ المباراة الخيرية المرتقبة، وعلق عليها: " كلهم يوم 29 رمضان كذا"، في إشارة إلى أنه سيكسب التحدي.

وشهد التحدي تفاعلاً كبيراً من جماهير ولاعبين عالميين وفنانين يتقدمهم المطربين ماجد المهندس وراشد الماجد، ونجمي الكرة العالمية ونادي يوفنتوس الإيطالي، الأرجنتيني باولو ديبالا والبوسني ميراليم بيانيتش بعد أن نشرا فيديو مصور لكل منهما، فالأول آزر آل سويلم فيما دعم الثاني آل الشيخ.

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