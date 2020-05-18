بالصور.. فيفا ويوفنتوس وفارس عوض يغردون لـ “أبو قحط”

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تفاعل الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ونادي يوفنتوس الإيطالي مع وسم “أبو قحط” ضد مرزوقة في موقع التواصل الإجتماعي خلال تصويت كبير شارك فيها الآلاف إضافة إلى تفاعل الكثير من المشاهير ومنهم الفنان المصري محمد هنيدي.

وكانت قصة هاشتاق أبو قحط ضد مرزوقة قد تصدرت منصة التواصل الاجتماعي تويتر في السعودية وعدد من الدول العربية خلال الساعات الماضية، ما أجبر العديد من المشاهير على التدخل وإبداء موقفهم من الموضوع.

وتدور قصة "مرزوقة وأبو قحط" حول مسابقة صور تم تنظيمها في شهر رمضان، إذ تنافس "أبو قحط" مع "مرزوقة"، قبل أن ينقسم المصوتون واعتبروا أن القضية أنثوية ذكورية، فبدأ الجميع بالحشد والتصويت لمن يريد فوزه.

وتفاعل موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم مع الموضوع حيث قال على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: “#فقط_من_أجل_المنشن”، مع نشر "صورة أبو قحط"، بينما نشر حساب يوفنتوس الناطق بالعربية أيضاً: “عندما يلمس ديبالا الكرة! هيا بنا يا جمهور الكرة.. نريد "ريمونتادا" هنا”.

كما تفاعل المذيع الإماراتي فارس عوض، وقال: “صح أن الجايزة بسيطة وما تستحق لكن الموضوع خرج عن السياق وجمهور الكورة يحب الريمونتادا،، ادعموه باللايك على هذه الصورة “.

كما دعم صورة أبو قحط، كلاً من "المصارع كين، حساب دوري أبطال اوروبا، عالم البرسا، معاذ اياد، عمر السومة، محمد هنيدي، في حين، قام عدد من الحسابات بدعم "مرزوقة" ومنها حساب "هي"، الكيبوب، بيبي عبدالمحسن، مودل روز، بعض الشباب والنشطاء".

وقال محمد هنيدي في تويتر: “ربع ساعة باقيه وابو قحط عمل ريمونتادا انا هلتزم بالتصويت فقط عشان ماحدش يزعل، ثم نشر استفتاء عبر صفحته كي يختار متابعوه لمن يصوت في هذه المسابقة المشتعلة”..

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