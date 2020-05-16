بصبغة أهلاوية.. 10 تعليقات ساخرة وجهها "رامز مجنون رسمي" للزملكاوي بن شرقي

المصدر: محمد الحتو - دبي

واصل الفنان المصري رامز جلال مقدم برنامج "رامز مجنون رسمي" على قنوات "إم بي سي"، استعراض عشقه للنادي الأهلي المصري وتصفية حساباته مع ضيوفه لاعبي غريمه التقليدي الزمالك من خلال توجيه تعليقات ساخرة منهم استفزت عشاق "القلعة البيضاء" ورئيسه مرتضى منصور الذي شن حملة عنيفة ضد رامز وبرنامجه مطالبا بوقف إذاعته منذ الحلقات الاولى خلال رمضان.

ووجه رامز في حلقة اليوم السبت التي استضاف فيها نجم الزمالك، المغربي أشرف بن شرقي، عشرة تعليقات ساخرة من ملابسه بقوله إنه يرتدي "جزمة ميكي" وعاد واعتبرها "جزمة جريندايزر"، ووصفه ب"الراقص الشرقي"، و"الترزي أو الخياط"، وأطلق عليه اسم "اشرف بن غربي"، واستهان بطريقته في الحديث: "لسا بتعلم الكلام"، وقلل من اللاعب واقتناصه للأهداف: "قناص على نفسه"، والإشارة الى انه "ما عندوش دم"، و"كائن رخوي"، وقال عنه كذلك: "لو لم يكن لاعب كان حيكون حلاق".

وفاجأ رامز جلال ضيفه بن شرقي بمحاولة استفزازه بأسئلة تخص المنافسة المحتدمة بين الاهلي والزمالك، وما كان للاعب الا القول: "حتى الأهلاوي لا يمكن ان يعمل مثل هذا المقلب بي"!.

وما أثار حفيظة مشجعي الزمالك صبغة اللون الأحمر التي وضعها رامز جلال على شعر بن شرقي في وقت كان اللاعب شديد التحفظ على ما يجري معه خلال المقلب، حتى انه لحظة فك قيوده من كرسي الاعتراف حاول التهجم عليه فسقط في حفرة المياه التي لطالما انتقدها رئيس الزمالك مرتضى منصور لكونها قد تعرض اللاعبين للإصابة.

يذكر ان بن شرقي اللاعب الثاني في الزمالك الذي يستضيفه "رامز مجنون رسمي" بعد المصري الدولي طارق حامد، واللاعب الاخير بعد نجوم الاهلي محمود كهربا ومحمد الشناوي والتونسي علي معلول.

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