“طبيب الغلابة” يكشف عن سر نجاح محمد صلاح

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف الدكتور محمد مشالي المعروف بـ“طبيب الغلابة” في مصر عن سر نجاح هداف فريق ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح، في ملاعب كرة القدم الأوروبية، والغريب أنه لم يكن السبب من وجهة نظر الطبيب المصري مهارة اللاعب أو أهدافه، وإنما سبب آخر.

وكان الطبيب محمد مشالي حديث الساعة عندما رفض مساعدة غيث في برنامج “قلبي اطمأن” راضياً بتواجد في حي شعبي لخدمة الفقراء من المصريين بكشف 10 جنيهات فقط، وهو ما جعل الجمهور يتفاعل مع الطبيب المصري، وبمجرد أن أعلن أنه زملكاوي قام نادي الزمالك المصري بتكريم الطبيب بإعطائه عضوية شرفية له ولعائلته في نادي الزمالك مدى الحياة.

وأثناء حديث النجم الزملكاوي السابق طارق يحيى مع الطبيب المصري في وقت التكريم كشف الطبيب المصري عن سر تفوق اللاعب المصري محمد صلاح في ملاعب كرة القدم وفريقه المفضل أوروبياً.

وأكد محمد مشالي أن سر تفوق اللاعب المصري هو الأخلاق، وقال: “محمد صلاح لاعب محترم ومتميز وشرف مصر ونفتخر به، إضافة إلى أنه يحافظ باستمرار على لياقته البدنية”.

وعن فريقه المفضل أوروبياً قال الطبيب المصري إنه يحب فريق ليفربول الإنجليزي.

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