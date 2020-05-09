صاحب أجمل هدف في تاريخ كأس العالم بقبضة "كورونا"

المصدر: جوني جبور-دبي

أعلن لاعب كرة القدم المكسيكي السابق، الحائز على لقب أجمل هدف بتاريخ كأس العالم، مانويل نيجريتي، عبر تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، وأنه يخضع في الوقت الحالي للعزل المنزلي حتى يتعافى من الفيروس التاجي.

وقال مانويل صاحب الـ 61 عاماً: "أود أن أعلن أن نتيجة اختبار "كوفيد-19" الذي خضعت له جاءت إيجابية، وأنا في حالة جيدة في المنزل، واتبع التوصيات الطبية".

واستهل مانويل مشواره الاحترافي في كرة القدم في العام 1979 مع فريق بوماس أونام المكسيكي، قبل أن يلعب في صفوف سبورتينغ لشبونة البرتغالية، وخيخون الإسباني، وأعقبت بالعودة للعب مع العديد من الأندية المكسيكية، كما شهدت مسيرته تألق مع منتخب بلاده، خاصة في مونديال المكسيك عام 1986، بعد أن شهدت مواجهة الثمن نهائي التي جمعت أصحاب الضيافة مع بلغاريا تسجيل المنتخب المكسيكي لانتصارٍ عريض جاء بنتيجة ثمانية أهداف نظيفة، من ضمنها هدف سجله نيجريتو تم اختياره كأفضل هدف في تاريخ بطولات كأس العالم، وذلك وفقاً لنتيجة استفاءٍ جماهيري أجراه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في ربيع عام 2018.

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