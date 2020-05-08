مرتضى منصور يرفع العقوبة عن طارق حامد بعد ضربه لـ "رامز مجنون رسمي"

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أعلن نادى الزمالك ان مرتضى منصور رئيس النادى قرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بـ 500 ألف جنيه بسبب ظهوره فى برنامج رامز جلال.

وجاء فى بيان الزمالك، اليوم الجمعة: أن "رئيس النادى قرر رفع العقوبة على طارق حامد بسبب أن طارق لقن رامز جلال علقة في الاستديو الخاص بالبرنامج وسط رجالة".

وتحدث رئيس الزمالك عبر البيان قائلا: "طارق حامد لقن المجنون رامز درسا في رجولة الزمالكاوية".

يذكر أن رئيس الزمالك شن هجوم كبير على رامز جلال وعلى البرنامج ، وقرر توقيع غرامة نصف مليون جنيه على أى لاعب يظهر فى البرنامج.

كما ان رئيس الزمالك اتخذ عدة اجراءات قانونية ضد برنامج المقالب الشهير

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