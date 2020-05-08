«مقايضات» لبناء ريال مدريد مرعب.. ركن الأساس «مبابي»

المصدر: محمد الحتو■دبي

مازال نادي ريال مدريد الإسباني يحلم بإتمام صفقة من العيار الثقيل على شاكلة لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، لتعويض رحيل أسطورته البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي قبل موسمين، ولكن في ظل التحديات الراهنة، وأبرزها الخسائر المالية الفادحة في ميزانيات الأندية التي تسبب بها فيروس كورونا، فإن الصفقة تبدو مستحيلة ما لم تتدخل حلول مساعدة.

وكشفت صحيفة «الكونفدنسيال» الإسبانية عن حل تدرسه إدارة النادي الملكي ليكون جاهزاً عند فتح سوق الانتقالات الصيفية، يتمثل في مقايضة لاعبين من أجل تسهيل عملية إتمام الصفقات المطلوبة، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل النادي في «الميركاتو».

وقالت الصحيفة إن «ريال مدريد يتطلع قدماً لاستخدام لاعبيه الويلزي غاريث بيل والكولومبي خاميس رودريغيز في عملية المقايضة مع النادي الباريسي، وعندها سيكون على النادي دفع 100 مليون يورو لتأمين انتقال اللاعب إلى استاد (سانتياغو برنابيو)».

وانخفضت القيمة السوقية لمبابي بنسبة 20% بسبب «كورونا»، وفقاً لدراسة أجرتها شركة «كيه بي إم جي» المختصة في المراجعات المالية والاقتصاد، إذ قالت صحيفة «لو باريسيان» الفرنسية أمس، إن «قيمة نيمار تراوح بين 177 و188 مليون يورو، بعد أن كانت قد بلغت 225 مليون يورو في فبراير الماضي».

ويرغب النادي الملكي بإكمال مشروعه الكبير الذي يسعى إلى تحقيقه لاحقاً من خلال ضم مبابي (22 عاماً) إلى مجموعة اللاعبين الواعدين الذين تعاقد معهم النادي يتقدمهم البرازيليان فينيسيوس جونيور ورودريغو غوس، والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، الذين سيشكلون مستقبل ريال مدريد.

ولن يقف الريال عند هذا الحد، إذ كشفت شبكة «ديفنسا سنترال» الإسبانية عن رغبة النادي الملكي في التعاقد مع مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي، الهولندي ماتياس دي ليخت (21 عاماً)، الذي تبدو صفقته مواتية، خصوصاً أن نادي «السيدة العجوز» يرغب في التعاقد مع صديق كريستيانو رونالدو الظهير البرازيلي المخضرم مارسيلو، ما يجعل المقايضة سانحة، لاسيما أن مستقبل نجم السامبا غير مضمون مع فقدانه المركز الأساسي لمصلحة الفرنسي ميندي والعودة المحتملة للاعب المعار ريجيلون، أو في حال التوقيع مع عملاق بايرن ميونيخ الألماني، النمساوي ديفيد ألابا، كما أشارت سابقاً صحيفة «بيلد» الألمانية.

ويمر على رادار ريال مدريد في الانتقالات المقبلة الجناح الأيمن لنادي اشبيلية، لوكاس أوكامبوس، إذ ذكر موقع «لي تن سبورت» أن الناديين الإسبانيين يستعدان لصفقة تبادلية أيضاً بقيمة 70 مليون يورو بانتقال أوكامبوس للريال مقابل حصول النادي الأندلسي على خدمات سيرجيو ريجيلون أو داني سيبايوس (المعار إلى أرسنال).

ويتطلع الريال إلى إعادة المغربي أشرف حكيمي من فترة إعارته إلى بروسيا دورتموند الألماني، بحسب موقع «برنابيو ديجيتال» الإسباني الذي أشار أيضاً إلى أن رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، يفكر في إعادة النرويجي مارتن أوديجارد المعار إلى ريال سوسييداد، في حال خروج الكرواتي لوكا مودريتش من حسابات الجهاز الفني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان.

وأفاد الموقع أن «بيريز سيحاول التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد، بول بوغبا، وكذلك مع فان دي بيك صانع ألعاب أياكس، وقبل كل ذلك ضم النرويجي إيرلينغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند، الذي تبدو صفقته مرتبطة بقدرة النادي على بيع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش الذي مازال مصيره مجهولاً».

صفقات يرغب النادي الملكي في إتمامها

الحصول على مبابي مقابل التخلي عن بيل ورودريغيز و100 مليون يورو.

ضم مدافع يوفنتوس الشاب دي ليخت مقابل مبلغ مالي، والاستغناء عن الظهير الأيسر مارسيلو.

التعاقد مع لاعب اشبيلية أوكامبوس مقابل الاستغناء عن سيرجيو ريجيلون أو داني سيبايوس.

التعاقد مع مدافع بايرن ميونيخ الألماني، النمساوي ديفيد ألابا.

محاولة الحصول على توقيع نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا بتوصية من زيدان.

التفاوض مع بروسيا دورتموند على هالاند باستخدام ورقة المعار أشرف حكيمي.

- مقايضة اللاعبين أهم أدوات الريال لتخفيف الأعباء المالية في «الميركاتو».

- النادي الملكي مازال يبحث عن نجم كبير يعوّض رحيل كريستيانو رونالدو.

- القيمة السوقية لمبابي انخفضت 20% بسبب كورونا.

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