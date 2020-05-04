لاعب عربي في طريقه إلى برشلونة بدلاً من نيمار

المصدر: جوني جبور- دبي

كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، بأن إدارة نادي برشلونة وضعت المغربي أمين حارث (22 عاماً)، خياراً محتملاً، لضمه إلى صفوف النادي الكتالوني، في حال لم تتمكن إدارة النادي من إعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى ملعب الـ «كامب نو»، خصوصاً أن المغربي حارث المتألق في الدوري الألماني مع فريقه شالكه، لن يكلف خزينة النادي الكثير، ويملك موهبة يمكن له القيام بدور النجم البرازيلي.

وقالت الصحيفة: «تخطط إدارة برشلونة، إلى تدعيم صفوف الفريق، بعدد من اللاعبين المميزين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفي مقدمهم لاعبها السابق البرازيلي نيمار»، مشيرة إلى أن «إدارة برشلونة تبحث في الوقت ذاته عن لاعب بديل في حال فشل صفقة ضم البرازيلي من جديد، في ظل أن مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، يعد أحد أهم أضلاع خطة برشلونة لعودة بناء فريقها من جديد، يعززها مساعي جادة من مسؤولي الفريق الكتالوني إلى إعادة صانع الألعاب والمهاجم الموهوب نيمار إلى قلعة (كامب نو) من جديد وبأي شكل».

وأوضحت الصحيفة أن: «آمال برشلونة في استعادة النجم البرازيلي قد لن تتحقق، في ظل المقابل المالي الكبير الذي تشترطه إدارة النادي الباريسي، بعد أن كلف نيمار خزينة باريس سان جيرمان 222 مليون يورو، في صفقة انتقال تمت صيف 2016 انتقل خلالها دا سيلفا إلى الدوري الفرنسي قادماً من برشلونة».

وأضافت الصحيفة، أن: «إدارة برشلونة وجد ضالتها، عبر لاعباً مميز يمكنه القيام بدور نيمار، ولن يكلف خزينة النادي الكثير، وهو المغربي الموهوب أمين حارث نجم فريق شالكه الألماني».

ونجح أمين حارث في لفت الأنظار إليه بقوة في الموسم الجاري رفقة فريقه، في ظل المستوى المميز الذي يقدمه في مباريات بطولة الدوري الألماني الدرجة الأولى (البوندسليغا)، حيث يتألق في مركز صانع الألعاب والمهاجم المتأخر بشكل كبير، كما نجح في إحراز سبعة أهداف خلال 27 مباراة شارك فيها مع فريق شالكه هذا الموسم، وصنع مثلها لزملائه في الفريق.

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