أسطورة روما يكشف سرا مفاجئا عن محمد صلاح في صفقة انتقاله إلى ليفربول

المصدر: حميد نعمان - دبي

تحدث أسطورة الكرة الإيطالية وفريق روما، فرانشيسكو توتي عن جانب من بعض الأسرار التي كانت تحيط بصفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح صيف 2017 إلى ليفربول الانجليزي مقابل 45 مليون يورو. وقال توتي بحسب صحيفة "إكسبرس" الانجليزية، إنه بخلاف الشائع، فصلاح لم يضغط على نادي روما من أجل إتمام الصفقة، واللعب لخمس سنوات لصالح ليفربول.

وقال توتي الذي لعب إلى جانب صلاح، إنه لم يكن مفاجئا أن يأتي ليفربول طالبا التعاقد مع النجم المصري بعد أن سجل 19 هدفا ومرر 13 في موسمه الاول مع روما.

وأكد توتي إن نادي روما كان يعاني وقتها من أزمة مالية خانقة، ولم يكن من خيار أمامه سوى الموافقة على رحيل صلاح، في المقابل أكد أن النجم المصري لم يطلب ذلك على الإطلاق، وقال توتي على حسابه في "إنستغرام": صلاح لم يتخل عنا (روما)".

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