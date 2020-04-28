نجوم ريال مدريد المعارون.. «يورو أبيض ينفع في اليوم الأسود»

المصدر: محمد الحتو - دبي

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لدخول سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بنبرة قوية لامتلاكه القدرة الشرائية اللازمة لإتمام أهم الصفقات في الملاعب، على الرغم من جائحة فيروس كورونا التي أرهقت قطاع صناعة كرة القدم في العالم، إذ يرمي النادي بكل ثقله لتحقيق آمال أنصاره للحصول على خدمات نجوم بحجم مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، النرويجي إيرلينغ هالاند، وثنائي باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار.

ويستمد النادي الملكي قوته في المفاوضات من رصيد الادخار الاستراتيجي ممثلاً بلاعبيه المعارين لأندية أوروبية مختلفة هذا الموسم، والذين تفوق قيمتهم السوقية 200 مليون يورو، ليكون هذا المبلغ بمثابة «اليورو الأبيض ينفع في اليوم الأسود»، إذا أراد الريال حسم أكثر من صفقة كبيرة بزمن كورونا.

وبهذا المبلغ، يتربع ريال مدريد على عرش الأندية العالمية التي تمتلك أغلى اللاعبين المعارين، بحسب موقع «ترانسفير ماركيت» المختص في تقييم أسعار لاعبي كرة القدم.

ونشرت صحيفة «ماركا» الإسبانية قائمة بأسماء وقيم لاعبي الريال المعارين (13 لاعباً) يتقدمهم النجم المغربي أشرف حكيمي بمبلغ 54 مليون يورو، الذي ارتفعت قيمته السوقية بعد تألقه مع بروسيا دورتموند بعد أن كان سعره خمسة ملايين يورو فقط عندما رحل عن «الميرينغي» في 2018، يليه في القائمة النرويجي مارتن أوديغارد المعار إلى ريال سوسييداد (45 مليون يورو)، ثم الإسباني داني سيبايوس المعار إلى أرسنال الإنجليزي (32 مليون يورو)، ومواطناه سيرجيو ريجيلون المعار الى اشبيلية (20 مليوناً)، وألفارو أودريوزولا المعار الى بايرن ميونيخ (16 مليوناً)، وغيرهم من اللاعبين الذين يزخر بهم النادي.

ويقع أيضاً على رادار ريال مدريد الى جانب هالاند ومبابي، لاعب وسط رين الفرنسي إدواردو كامافينجا الذي يحظى بإعجاب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، كما تبدو صفقة نيمار متاحة أكثر من أي وقت مضى، إذ كشف شبكة «إسبن» الأميركية أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز مازال مهتماً بضم النجم البرازيلي، موضحة أن نيمار يساوي حالياً 164 مليون يورو، وهو السعر الذي لم يكن موجوداً قبل عام.

وأمام الظروف الراهنة التي تسبب بها «كورونا» هناك مؤشرات تفيد بعودة أسعار اللاعبين «نسبياً» إلى أرض الواقع خلال الانتقالات الصيفية بعدما شهدت ارتفاعاً صاروخياً خلال المواسم الماضية، ما يفسح المجال أمام ريال مدريد للتسوق باستمتاع وسد حاجات الجماهير البيضاء التي تطلب مبدئياً مهاجماً من طراز رفيع يلبي شغفهم بتسجيل الأهداف، وهو ما يتجسد في النجم الواعد هالاند الذي صرح لصحيفة «ماركا» أخيراً: «عندما كنت طفلاً كان لدي الكثير من اللاعبين القدوة لمتابعتهم، ولكن لابد لي من تسمية لاعبين، هما كريستيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش، فلا يمكنني قول واحد، يجب أن أقول الاثنين معاً».

فهل ينجح ريال مدريد في ترميم صفوفه بالتعاقد مع هالاند ومبابي ونيمار أم سيتأجل تحقيق الحلم الأبيض؟

المغربي أشرف حكيمي أغلى الأوراق الرابحة في النادي الملكي وسلاحه لإتمام صفقات المستقبل.

النجم الواعد هالاند يرى في كريستيانو وإبراهيموفيتش قدوة له في الملاعب.

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لاعباً معاراً يمتلكهم ريال مدريد، ويشكلون دعماً مالياً للنادي.

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