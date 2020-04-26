بطل درّاجات إيطالي يعمل «ديليفري» في زمن «كورونا»

المصدر: روما - د.ب.أ

استغل الدرّاج الإيطالي المحترف أومبرتو مارينغو فترة التوقف بسبب جائحة «كورونا»، لينخرط في العمل المجتمعي والإنساني، حيث يستغل دراجته للعمل التطوعي في خدمة التوصيل.

وقال مارينغو لوكالة فرانس برس «الزبائن مندهشون. خصوصاً أنني أحاول دوماً الصعود على السلالم بدلاً من المصعد لكي أتدرب أكثر. لكن الأهم أنني الوحيد الذي يقوم بذلك على الدراجة». ويمارس أومبرتو الدراجات مع فريق (فيني كي تيم أم)، وكانوا يستعدون لطواف إيطاليا قبل أن يتوقف بسبب «كورونا». وعن الفكرة قال: «أردنا أنا وصديقتي تناول المثلجات، وبالبحث على الإنترنت وجدنا المتجر الذي يقدم خدمة التوصيل إلى المنازل. تساءلت عما اذا كان يمكنني العثور على أشخاص يحتاجون إلى من يؤمن لهم خدمة التوصيل، فانخرطت في التوصيل لأشياء كثيرة». ويقوم مارينغو بشكل يومي بجولته المتضمنة بين 20 و30 خدمة توصيل من ثلاثة متاجر في كولينيو، لمسافة يومية بين 50 و60 كيلومتراً.