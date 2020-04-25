رحيل نيفيل عن تدريب منتخب سيدات إنجلترا في 2021 بسبب «كورونا»

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أمس، أن فيل نيفيل سيترك منصبه على رأس الجهاز الفني لمنتخب بلاده للسيدات مع نهاية عقده العام المقبل، ولن يمدده بعد تأجيل بطولة كأس أوروبا بسبب كورونا. وكان من المفترض أن يشرف مدافع مانشستر يونايتد وإنجلترا السابق على منتخب السيدات في البطولة القارية، التي كان من المقرر إقامتها على أرضه صيف العام المقبل، لكنها رحّلت إلى 2022، بعد إعادة جدولة الاتحاد القاري (ويفا) لبطولة الرجال، بسبب تداعيات كورونا. وأكد الاتحاد الإنجليزي التقارير، التي تحدثت عن رحيل المدرب البالغ من العمر 43 عاماً.

وقال في بيان: «بعد قرار ويفا (الخميس) إرجاء كأس أوروبا للسيدات إلى عام 2022، أكد فيل نيفيل التزامه باحترام المدة الكاملة لعقده مع الاتحاد الإنجليزي، التي تعني أنه سيترك منصبه في يوليو 2021».