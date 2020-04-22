الاتحاد الصيني يدعو إلى تخفيض رواتب اللاعبين 30%

المصدر: بكين - أ.ف.ب

اقترح الاتحاد الصيني لكرة القدم على الأندية تقليص رواتب لاعبيها ومدربيها بنسبة 30%، لتخفيض النفقات بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية أمس.

وأشارت صحيفة الشعب اليومية إلى أن الاتحاد الصيني ينتظر رد أندية دوري النخبة والدرجتين الثانية والثالثة.

وكان متوقعاً أن ينطلق الدوري الصيني في 22 فبراير، بيد أن تفشي الوباء بوسط الصين في ديسمبر الماضي فرض تعليقه إلى أجل غير مسمى. وقالت الصحيفة: «بعد جمع الآراء ومراجعتها، سيقدم الاتحاد الصيني لكرة القدم تقريره إلى الاتحاد الدولي (فيفا)، وبقية الأطراف المعنية»، مضيفة «من المفهوم أن الاتحاد الصيني لا يستهدف اللاعبين الشبان، والموظفين العاديين أصحاب الرواتب المنخفضة».

وكانت رابطة الدوري الصيني قد جذبت، في السنوات الأخيرة، لاعبين ومدربين أجانب، من خلال عروض مالية مغرية. ويعد البرازيلي أوسكار، لاعب شنغهاي سيبغ، بين الأعلى راتباً في العالم، بتقاضيه أجراً سنوياً يقدر بـ27 مليون دولار أميركي.