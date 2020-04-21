نادي بيراميدز يزاحم الأهلي في صفقة "رمضان"

المصدر: سيد مصطفى - دبي

دخل نادي بيراميدز المصري، المملوك لرجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي، على خط المفاوضات لضم نجم النادي الأهلي المصري، رمضان صبحي، المعار إليه من نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي، وفق ما أعلنه الإعلامي أحمد شوبير في أحد البرامج الاذاعية صباح اليوم.

وتنتهي اعارة صبحي مع الأهلي المصري بنهاية الموسم، وسط محاولات من إدارة النادي لتمديد اعارة اللاعب بعد المستويات التي قدمها خلال هذا الموسم وقبل توقف النشاط الكروي بسبب جائحة كورونا.

قال شوبير: "هناك رغبة قوية من إدارة نادي بيراميدز لإبرام صفقة رمضان صبحي، وتحدثوا مع اللاعب في هذا الخصوص، قبل الشروع في التفاوض مع النادي الإنجليزي لإتمام الصفقة.

كشف موقع صحيفة اليوم السابع عن مصدر، قال عنه إنه مقرب من رمضان صبحي، أكد أن اللاعب اعتذر لمسئول بيراميدز الذي تحدث معه، وأكد أنه يتطلع للعودة من جديد إلى أوروبا، وحال استمراره في مصر سيفضل الاستمرار مع الأهلي، مؤكداً في الوقت ذاته احترامه الشديد لإدارة بيراميدز.

وأورد "اليوم السابع" أن رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب كلف لجنة التعاقدات بالتفاوض مع هيدرسيفيلد الإنجليزي، لشراء بطاقة اللاعب بشكل نهائي، وإلغاء فكرة التفاوض مع النادي الإنجليزي لتمديد الإعارة لموسم أو موسمين مقبلين.