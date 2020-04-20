برايتون يدعو إلى إلغاء الهبوط في حال عدم إنهاء الدوري

المصدر: لندن - أ.ف.ب

دعا مالك نادي برايتون طوني بلوم، إلى إلغاء الهبوط الى الدرجة الأولى في حال عدم التمكن من إنهاء منافسات موسم 2019-2020 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأكدت أندية الدوري الممتاز هذا الأسبوع التزامها إنهاء الموسم الحالي، على الرغم من أن ممثليها الذين عقدوا اجتماعاً عبر تقنية الاتصال بالفيديو يوم الجمعة الماضي، لم يتطرقوا الى تاريخ 30 يونيو كموعد لإنهائه، كما كانت التقارير الصحافية ترجح في الآونة الأخيرة. وعلقت منافسات البريميرليغ بعد المرحلة الـ29 (من أصل 38)، وكان برايتون يحتل المركز الـ15 برصيد 29 نقطة، بفارق نقطتين عن بورنموث الـ18 وصاحب أول مراكز الهبوط الثلاثة. وتحتل أندية بورنموث وأستون فيلا ونوريتش المراكز الثلاثة الأخيرة المؤدية للهبوط.