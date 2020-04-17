إيتو يتبرع بمواد غذائية ومعدات طبية للكاميرون لمواجهة كورونا

المصدر: جوني جبور - دبي

أعلنت مؤسسة صامويل إيتو الخيرية، عن تبرع النجم السابق للمنتخب الكاميروني ونادي برشلونة الإسباني، بعدد من الأدوات والمعدات الصحية والمواد الغذائية، تطال 100 ألف شخص في بلاده، بهدف المساعدة على مواجهة انتشار فيروس "كورونا COVID-19".

وكشفت المؤسسة الخيرية، في بيان لها، عن تبرع إيتو بـ50 ألفاً من الأدوات والمعدات الصحية والغذائية للفقراء في الكاميرون، و50 ألف قناع لسائقي السيارات والدراجات النارية في الكاميرون من اجل الحماية من الفيروس التاجي.

وأشارت المؤسسة إلى تبرع إيتو بأدوات صحية ووقائية لـ1000 لاعب كرة قدم في الدوري الكاميروني، بدرجتيه الأولى والثانية، ودوري السيدات.

وينضم إيتو إلى قائمة من نجوم الكرة في القارة السمراء الذين قدموا مساعدات إلى بلادهم لمواجهة مخاطر تفشي "جائحة كورونا"، من أبرزهم مهاجم ليفربول ساديو ماني الذي تبرع بـ45 ألف يورو للمساهمة في علاج المصابين بفيروس كورونا في موطنه السنغال، وأرون فان بيساكا نجم مانشستر يونايتد الذي تبرع بـ20 ألف قفاز طبي للطواقم الطبية في بلده الكونغو الديمقراطية بهدف مساعدتهم على مواجهة الفيروس التاجي، كما قام مدرب ريال مدريد الجزائري الأصل والفرنسي الجنسية زين الدين زيدان بتقديم معدات طبية لدعم الهيئات الصحية في ولاية بجاية الجزائرية مسقط رأس والده.

ويعد إيتو أحد أبرز أساطير الكرة في بلاده، وسبق له اللعب لكبرى الأندية الأوروبية، والتي استهلها مع ريال مدريد بين عامي 1997 و2000، قبل أن ينتقل إلى ريال مايوركا، ومن ثم برشلونة في العام 2004، في مسيرة امتدت مع النادي الكتالوني حتى 2009 خاض خلالها صامويل 199 مباراة وسجل بقميص البارسا 129 هدفاً، كما لعب بقميص منتخب بلاده بين عامي 1997 و2014، حقق خلالها كأس الأمم الإفريقية عامي 2000 و2002، بالإضافة إلى تتويجه بلقب أفضل لاعبي القارة في أعوام 2003 و2004 و2005 و2010، واعتلائه قائمة أفضل هدافي كأس الأمم الإفريقية برصيد 18 هدفاً.