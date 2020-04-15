لاعب تونسي يغازل الأهلي بعد التخلص من الزمالك

المصدر: سيد مصطفى - دبي

غازل اللاعب التونسي، الدولي، حمدي النقاز، إدارة النادي الأهلي المصري، مؤكداً ترحيبه التام بالدفاع عن القميص الأحمر في الموسم المقبل. ويبحث الأهلي المصري، عن ظهير أيمن لتعويض رحيل لاعبه الدولي أحمد فتحي، الذي انتقل إلى نادي بيراميدز.

وقال اللاعب التونسي في تصريحات تليفزيونية، أنا رهن إشارة دارة النادي الأهلي إذا ما طلبت الحصول على خدماتي، أي لاعب عربي يشرفه أن يرتدي القميص الأحمر، لكن لم تكن هناك مفاوضات رسمية أو غير رسمية جرت بيننا في السابق.

وشدد النقاز، على أن قرار لجنة فض المنازعات والذي جاء لصالحه في القضية التي أقامها ضد ناديه السابق، قد أنصافه أمام جماهير القلعة البيضاء بعد أن وصفه مسؤولو النادي بـ "الهارب".

وأشار: "لقد تأكد للجميع صدق كلامي بأنني لم أتقاضي راتبي طوال أربعة أشهر، وقد أخطرت النادي بتاريخ 12 نوفمبر، بطلب الحصول على راتبي، ولكنه تجاهلوا الطلب بشكل غريب ما دفعني للرحيل وفق إجراءات قانونية كانت سليمة وأثبتها "فيفا".