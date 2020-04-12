رسالة غامضة من تركي آل الشيخ تثير القلق داخل الأهلي المصري

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أثار رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ، جدلاً واسعا بتغريده عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد تعاقد ناديه السابق بيراميدز مع لاعب الأهلي المصر، الدولي أحمد فتحي.

وقال آل الشيخ: " مدام مش عاوزين... نقطع الرزق ليه ... ربنا معاه".

وجاء رد رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، بعد موقف النادي الأهلي بعدم تمديد عقد أحمد فتحي بعد أن قرر الرحيل عن القلعة الحمراء.

ونشر نادي بيراميدز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو يظهر من خلاله صورة لأحمد فتحي مصحوبة بعبارة «الجوكر في بيراميدز»، كما كتب النادي معلقًا على الفيديو: «إنها تحدث» في إشارة إلى إتمام الصفقة.