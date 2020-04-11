ماذا قال تايسون عن مواجهة أسطورة الملاكمة محمد علي في "نزال حقيقي"

المصدر: حميد نعمان - دبي

تحدث نجم الملاكمة التاريخي، المثير للجدل، الأميركي مايك تايسون، في تصريحات صحافية عن أسطورة اللعبة الراحل محمد علي، حيث وصفه بأنه "الأفضل في كل الأوقات"، مشيراً إلى أنه لو لعب ضده في نزال حقيقي، لن يستطيع مجاراته.

وخلال مشاركته في لعبة ملاكمة افتراضية نظمتها مؤسسة "دبليو بي إس إس"، لكسر الملل في إطار الحجر الصحي، ودعت إليها نجوم اللعبة في الملاكمة، كما تابعها الآلاف من المشاهدين عبر منصات التواصل الاجتماعي، قال تايسون عن حظوظه: "أعلم أنها لعبة في عالم افتراضي، لكن لو كانت المواجهة في نزال حقيقي لما صمدت أمامه".

وتخيلت اللعبة مساراً افتراضياً يجمع أساطير اللعبة، في مواجهة أولى يلتقي فيها تايسون النجم التاريخي جورج فورمان فيطيح به في الجولة الرابعة، في حين يتخطى محمد علي سوني ليستون، ليكون الصدام بين تايسون ومحمد علي، وهو نزال - لو تم في الواقع - لكان الأعظم في تاريخ الملاكمة دون منازع، لأنه من جهة يعتبر محمد علي الذي توفي سنة 2016، الأفضل على الإطلاق، ليس فقط بين الملاكمين، بل على مستوى الرياضيين ككل، بينما ينظر إلى تايسون على أنه أشرس الملاكمين في التاريخ، وأنه لولا الأحداث التي تورط فيها خارج الحلبة، لكانت مسيرته مشابهة لمحمد علي.