تعرف إلى أول دوري عربي يعلن موعد استئناف المباريات وبـ "الكمامات"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد الاتحاد التونسي لكرة القدم أنه سيستأنف مباريات الدوري بمجرد الحصول على موافقة السلطات رافضاً تماماً فكرة إلغاء المنافسات هذا الموسم، بسبب فيروس كورونا، وحدد نهاية شهر مايو المقبل موعدا مبدئيا لاستكمال دوري الدرجتين الأولى والثانية.

وقال رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء للتلفزيون التونسي إنه "لن يتم اعتماد الترتيب الحالي أو أي صيغة أخرى، وذلك لحسم حسابات التتويج وتفادي الهبوط في بطولة الدوري".

وأضاف "متفائل بعودة الدوري بعد شهر رمضان، ففي كرة القدم يصرف 200 مليون دينار في الموسم أي ما يفوق 70 مليون دولار أميركي، ولا يمكن أن نضيع كل هذا، لذلك علينا إيجاد الحلول".

وأوضح الاتحاد التونسي، أنه إذا استمرت منافسات الدوري إلى ما بعد 30 يونيو، سيتم تمديد عقود جميع اللاعبين حتى نهاية المسابقة في تاريخها الجديد، على ألا يتجاوز 30 نوفمبر المقبل، ما سيؤدي إلى تأجيل فترة انتقالات اللاعبين إلى الموسم المقبل.

وأشار إلى أن "الاتحاد التونسي يدرس إمكانية صناعة أقنعة واقية "كمامات" للاعبين تسمح لهم بخوض التدريبات والمباريات الرسمية بالأداء نفسه، ودون أن تؤثر على الجهاز التنفسي أو الجاهزية البدنية".

ويتصدرالترجي ترتيب الدوري التونسي برصيد 44 نقطة بفارق 10 نقاط أمام الصفاقسي، بعد مرور 16 جولة.