تعرف على أول نادٍ إنجليزي يتوقف عن دفع رواتب اللاعبين بسبب "كورونا"

أضحى ساوثمبتون، أول نادٍ من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يعلن إرجاء دفع رواتب لاعبيه لأشهر عدة، على خلفية التوقف الذي فرضه فيروس كورونا المستجد. ولن ينحصر إرجاء دفع الرواتب في اللاعبين وحسب، بل سيطال مديري النادي والمدرب النمساوي للفريق، رالف هازنهوتل، وطاقمه المساعد، وذلك حتى يونيو المقبل.

وقال ساوثمبتون، في بيان صحافي، إنه بالإضافة الى اللاعبين الذين سيؤجلون تقاضي رواتبهم عن أشهر أبريل ومايو ويونيو، فإن النادي لن يلجأ أيضاً خلال فترة الأشهر الثلاثة الى تطبيق البطالة الجزئية، التي تسمح للموظفين المعنيين بها بتقاضي 80% من رواتبهم من الدولة، شرط ألا يتجاوز ذلك 2500 جنيه إسترليني (نحو 3000 دولار) شهرياً حداً أقصى.

وأشار ساوثمبتون الى أن جميع العاملين في النادي الذين لن يؤجلوا تقاضي رواتبهم "سيستمرون في الحصول على 100% من رواتبهم".

ورأى ساوثمبتون، الذي كان يبتعد بفارق سبع نقاط فقط عن منطقة الهبوط الى المستوى الثاني قبل قرار تعليق الدوري الممتاز، أن تأجيل رواتب اللاعبين "سيساعد في حماية مستقبل النادي، والموظفين العاملين فيه والمجتمع الذي نخدمه".

ودعت رابطة الدوري الممتاز لاعبي جميع الأندية الى اقتطاع 30% من رواتبهم، لكن رابطة اللاعبين المحترفين امتنعت عن ذلك حتى الآن بحجة أن ذلك سيكون له تأثير سلبي في الإسهامات الضريبية التي تستفيد منها الخدمة الصحية الوطنية "إن إتش إس".

وبانتظار التوصل الى اتفاق بشأن الرواتب، أطلق اللاعبون مبادراتهم الخاصة الطوعية للإسهامة في مساعدة موظفي الخدمة الصحية الوطنية.