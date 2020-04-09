غضب في إنجلترا على مورينيو ولاعبي توتنهام بسبب خرق الحجر الصحي

المصدر: لندن - أ.ف.ب

وجّه العديد من وسائل الإعلام الانجليزية، وكذلك مغردون في بريطانيا، انتقادات شديدة لعدد من لاعبي فريق توتنهام، ومدربهم البرتغالي جوزيه مورينيو، بسبب قيامهم بنشر صور لهم وهم يتدربون ببعض المناطق الخضراء في العاصمة لندن، في خرق واضح للحجر الصحي المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في بريطانيا. ولم يتأخر نادي توتنهام، فوجّه تحذيراً لمدربه والعديد من لاعبيه.

والتقطت صور لمورينيو مع الصفقة القياسية للنادي اللندني، الفرنسي تانغوي ندومبيلي، في حصة تدريبية بحديقة عامة في الضواحي الشمالية للعاصمة، حيث شوهد لاعبان آخران من توتنهام، هما الكولومبي دافينسون سانشيز وريان سيسينون، يركضان جنباً إلى جنب. وقال توتنهام في بيان صحافي: «ذكّرنا جميع اللاعبين باحترام مبدأ التباعد الاجتماعي، خلال ممارسة الرياضة في الهواء الطلق».

ونشر مدافع توتنهام، العاجي سيرج أورييه، شريط فيديو، وهو يركض مع شخص آخر، في وقت تفرض الحكومة البريطانية سلسلة من الإجراءات الصارمة.