نجم أتلتيكو مدريد يواصل استفزازه لجماهير "ليفربول" ويطلق اسم "إنفيلد" على كلبه

المصدر: جوني جبور-دبي

كشف موقع "إي بي إل وورد"، عن إطلاق نجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني ماركوس يورينتي، اسم "إنفيلد" معقل فريق نادي "ليفربول" الإنجليزي، على الكلب الذي يملكه، الأمر الذي أثار مجدداً سخط عشاق النادي الإنجليزي، خصوصاً أنه سبق للاعب يورينتي في الحادي عشر من مارس الماضي، التسبب بالحزن الشديد لجمهور الـ "ريدز"، عقب تسجيله هدفين من أصل الأهداف الثلاثة التي فاز بها "أتلتيكو مدريد" على مضيفه "ليفربول" بنتيجة "3-2"، وذلك في المباراة التي جمعتهما لحساب إياب الدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا، وأودت بأقصاء "ليفربول" من البطولة.

ووفقاً للموقع المذكور، نشر لاعب "أتلتيكو مدريد"، صورة لكلبه، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وهو ينظر خلف الشرفة داخل المنزل، مع وضع تعليقاً على الصورة، جاء فيها: "إنفيلد ينظر إلى الحياة وهي تمر"، وهو ما أثار إعجاب العديد من جمهور النادي الإسباني الذين شاركوه السخرية من وداع ليفربول للمسابقة، والتي ترافقت بالوقت ذاته في إثارة سخط عشاق النادي الإنجليزي.

وأشار الموقع، إلى أن يورينتي لا يزال منتشياً بالفوز الذي حققه فريقه "أتلتيكو مدريد" على بطل أوروبا للموسم الماضي، خصوصاً أن المباراة أقيمت على استاد "إنفيلد" معقل الـ "ريدز".

ويذكر، أن "أتليتكو مدريد" سبق وأن فاز على "ليفربول" في مباراة الذهاب التي أقيمت في 19 فبراير الماضي، قبل أن يجدد الفوز في مباراة الإياب بنتيجة "3-2" التي أقيمت في الحادي عشر من مارس الماضي، والتي ضمن من خلالها النادي الإسباني تأهله للدور الربع نهائي، قبل أن يتم تعليق مباريات البطولة إلى آجلٍ غير مسمى، في ظل الظروف الصحية التي تشهدها القارة الأوروبية، جراء تفشي جائحة فيروس "كورونا المستجد".