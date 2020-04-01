«كورونا» تسبب في إفلاس الاتحاد الأميركي للرغبي

المصدر: واشنطن ■أ.ف.ب

أعلن الاتحاد الأميركي للرغبي، أول من أمس، أن مشكلاته المالية التي تفاقمت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد أوصلته إلى حد إشهار إفلاسه.

وجاء ذلك في بيان صحافي للاتحاد، حيث أكد تقدمه بطلب الافلاس وفقاً للمادة 11 من القانون، والذي يسمح للمنظمات المتعثرة مالياً بإعادة تنظيم وهيكلة ديونها.

وتعاني الرياضة العالمية من جمود شبه كامل بسبب وباء كورونا المستجد، إذ توقفت وألغيت بطولات كثيرة خوفاً من تفشي الفيروس.

وأضاف الاتحاد الأميركي أن تعليق المنافسات نتج عنه «خسائر كبرى في الإيرادات من رسوم عضوية الربيع والصيف، مع تراجع الرعاية ومصادر إيرادات إضافية». ويتضمن تسجيل الإفلاس خطة دعم مالي معتمدة من قبل الاتحاد الدولي للعبة.

وسيتابع منتخبا الرجال والسيدات في لعبتي «رغبي 15 لاعباً»، و«رغبي 7» «المنافسة بشكل طبيعي» بعد عودة المنافسات إثر انتهاء الوباء.

وقالت رئيسة الاتحاد الأميركي باربرا أوبراين:«في حين أن الصورة الراهنة أكبر بكثير من الرغبي، نبقى مركزين مع المعنيين والمشجعين على الجهود المستمرة نحو مجتمع رغبي متوازن، حيث يمكن للعبة أن تنمو حقاً».

وأصبحت الولايات المتحدة الدولة الأكثر تأثراً بالوباء مع نحو 164 ألف إصابة وأكثر من 3000 حالة وفاة.

- الرغبي الأميركي تعرّض لخسائر كبيرة جداً بسبب توقف النشاط.