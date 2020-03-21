مسؤولو كرة القدم في النرويج يقلصون رواتبهم بسبب "كورونا"

المصدر: وكالات

قرر مسؤولو الاتحاد النرويجي لكرة القدم اليوم السبت تقليص رواتبهم للمساهمة في مواجهة أزمة فيروس كورونا التي تعاني منها البلاد حاليا.

وبجانب مسؤولو اتحاد الكرة النرويجي قرر أيضا لارس لاجيرباك المدير الفني للمنتخب النرويجي الأول للرجال ومارتن سيوجرين مدربة منتخب السيدات تقليص رواتبهم بنسبة 20 بالمئة.

ويبدأ سريان هذا القرار من مطلع أبريل المقبل.

وقبل نحو عشرة أيام، أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم تعليق كل مباريات كرة القدم حتى منتصف أبريل المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الاتحاد النرويجي أن من المنتظر إقامة المباريات الرسمية سواء في مسابقات الرجال أو النساء في مطلع مايو على أقل تقدير.