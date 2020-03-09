بالأرقام.. «فقير» أغنى من بنزيمة فنياً

أصاب النجم الفرنسي كريم بنزيمة فريقه ريال مدريد في مقتل حين واصل عروضه الأخيرة المتواضعة، وتسبب في هزيمة غير متوقعة أمام ريال بيتيس 1-2 في الجولة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم، فبدلا من تحسين تصويباته على مرمى الخصوم، وجّه كرة عكسية خاطئة بوسط الملعب استثمرها لاعب البارسا سابقا وبيتيس حاليا كريستيان تيو وأودعها الشباك في الدقيقة 82، معلنا عن تراجع النادي الملكي عن الصدارة التي كان قد انتزعها الأسبوع الماضي من غريمه التقليدي برشلونة ليعود الفارق إلى نقطتين لمصلحة «الكاتلوني».

وبعد مباراة أكثر من ساحرة للريال في «الكلاسيكو» انتصر خلالها بهدفين نظيفين، انقلب السحر على فريق المدرب زين الدين زيدان لأسباب عدة يتقدمها عدم امتلاك الريال لمهاجم هداف يتقن توجيه الكرات في الشباك، ففي وقت يكثر فيه مهندسي صناعة اللعب في خط الوسط فإن الفريق يفتقد صاحب اللمسة الأخيرة التي كانت في السنوات الماضية ماركة عالمية مسجلة باسم «الدون» البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل الى يوفنتوس الإيطالي صيف 2018.

ومنذ ذلك الوقت، لم يقوَ المهاجم اليتيم بنزيمة على إقناع الجمهور الملكي بقدرات تهديفية تليق بكيان النادي الكبير، على الرغم من تسجيله 14 هدفاً في «الليغا» هذا الموسم منها ثلاث ركلات جزاء خلال 27 مباراة، ولعل أرقام اللاعب الفرنسي (32 سنة) في مباراة ريال بيتيس خير دليل على حالة الضعف التهديفي للاعب في المباريات الحساسة إذ كان ضمن أقل اللاعبين تقييماً بدرجة أداء لم تصل الى ست درجات بتسديدة واحدة على المرمى ومراوغة يتيمة مقابل 47 تمريرة من 55 لمسة ونسبة نجاح ضعيفة بالتمرير بلغت 76.6%، بحسب موقع الإحصاء العالمي «هوسكورد».

وبتحليل أرقام اللاعبين في المباراة، نجد أن نجم هجوم ريال بيتيس نبيل فقير الذي تشابه مع بنزيمة في القشور واختلف معه بالمضمون، فكلاهما يحمل الجنسية الفرنسية ويتجذران من أصول جزائرية، وكلاهما لعب سابقا لنادي ليون، ولكن فقير كان أغنى منه فنياً إذ تفوق عليه في كل شيء بالملعب بدرجة تقييم 7.45 من 10، إذ كان مصدر خطورة دائم على مرمى مدريد بخمس تسديدات على المرمى وتمريرة مفتاحية ونسبة تمرير ناجح بلغت 86.4% من 49 لمسة و22 تمريرة منها عرضيتين خطرتين فضلا عن أربع مراوغات ناجحة الأمر الذي يبرهن قيمة اللاعب المطلوب من أندية كبيرة أبرزها برشلونة الذي قاتل لإقناع بيتيس في التخلي عنه على سبيل الإعارة لتعويض الأوروغوياني لويس سواريز المصاب هذا الموسم بيد أن الطلب قوبل بالرفض.

والمثير للجدل الفني بين لاعبي ريال مدريد تلك الحالة التي بدا عليها صانع الألعاب الألماني توني كروس الذي تراجع عطاءه مع الفريق بشكل ملحوظ دفع زيدان لاستبداله في الدقيقة 69 من المباراة في وقت كان الفتى الألماني خلال المواسم الماضية بمثابة حجر الأساس في التشكيلة إذ هبط مستواه هذا الموسم حتى أن أرقامه في مباراة بيتيس بلغت حدا غير مقبولا في رياضيات كرة القدم، فاللاعب الذي كانت نسب تمريراته الناجحة تبلغ أرقاما قياسية تتجاوز 97% سجل أمس معدلا متراجعا بنسبة 89%، وحصل على «صفر كبير» في التمريرات البينية المتقنة، والتمرير المساعد، والتسديد على المرمى، وحتى بالمراوغات، ولم يفلح إلا بأربع تمريرات طويلة وهي الميزة الوحيدة في عمله وسط ميدان الريال.

فهل يستمر كروس وبنزيمة في حرمان ريال مدريد من قدراتهما المعهودة عنهما في الزمن الجميل أم أن الماضي لن يعود ووجب التغيير اعتبارا من الموسم المقبل؟.

نبيل فقير

التقييم: 7.45 من 10

نسبة نجاح التمرير: 86.4%

لمس الكرة: 49 مرة

عدد التمريرات: 22

تمريرات بينية متقنة: اثنتان.

تمريرة مساعدة: اثنتان.

التسديد على المرمى: 5.

عدد المراوغات: 4.

كريم بنزيمة

التقييم: 5.95 من 10

نسبة نجاح التمرير: 76.6%

لمس الكرة: 55 مرة

عدد التمريرات: 47

تمريرات بينية متقنة: لا يوجد

تمريرة مساعدة: اثنتين.

التسديد على المرمى: واحدة.

عدد المراوغات: واحدة.