حلم ليفربول بالثلاثية يصطدم بـ «حافلة» تشلسي

المصدر: لندن - أ.ف.ب

يتطلع ليفربول إلى وضع خيبة تعرّضه للخسارة الأولى في الدوري الانجليزي هذا الموسم خلفه، وإبقاء آماله حية في تحقيق الثلاثية التاريخية (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا) من بوابة كأس انجلترا، إلا أنه سيصطدم بعقبة مضيفه تشلسي (الملقب بالحافلة نظراً لاصطفاف لاعبيه في الدفاع على حساب الهجوم)، وذلك عندما يلتقيان في الدور الخامس اليوم على ملعب «ستامفورد بريدج» في العاصمة لندن.

مُني ليفربول، السبت الماضي، بهزيمته الأولى في الدوري المحلي هذا الموسم والأولى بعد 44 مباراة، عندما سقط بطريقة مفاجئة بثلاثية نظيفة امام مضيفه واتفورد الذي يصارع للبقاء في دوري الأضواء، حيث كانت الخسارة الأولى لرجال المدرب الالماني يورغن كلوب في «البريمر ليغ» منذ يناير 2019، فيما يدخل تشلسي الى المواجهة بعد تعادل مخيب مع بورنموث.

إلا أنه من غير المتوقع أن تؤثر هذه الهزيمة في مسعى بطل أوروبا للقبه المحلي الأول منذ 30 عاماً، فهو لايزال يبتعد بفارق 22 نقطة في الصدارة عن مانشستر سيتي الثاني، ورغم أن آماله تبددت في إمكانية تحقيق لقب «البريمر ليغ» من دون أي هزيمة أسوة بأرسنال عام 2004 ورفع الكأس الذهبية، إلا ان حلم تحقيق الثلاثية لايزال قائماً.

يتشارك ليفربول وتشلسي 15 لقباً في المسابقة الأقدم في عالم كرة القدم، إذ حقق النادي اللندني لقبها في ثماني مناسبات، آخرها عام 2018 مقابل سبع لليفربول، آخرها عام 2006.

منذ توليه المهمة على رأس الجهاز الفني في ملعب «أنفيلد رود» عام 2015، لم ينجح كلوب في تجاوز هذا الدور مع «الريدز»، في حين يطمح لامبارد لتحقيق لقبه الاول كمدرب.

سبق للفريقين أن التقيا 10 مرات في المسابقة، آخرها في نهائي 2012، حيث خرج النادي اللندني فائزاً (2-1) بفضل هدفين للعاجي ديدييه دروغبا والبرازيلي راميريس، ويتفوق البلوز في المواجهات المباشرة بستة انتصارات مقابل أربعة لليفربول.

وتأتي هذه المباراة في وقت يمر ليفربول في فترة متقلبة سقط خلالها في ذهاب الدور ثمن النهائي أمام أتلتيكو مدريد الاسباني بهدف نظيف خارج الديار، وحقق انتصارين صعبين أمام نوريتش ووست هام في الدوري، قبل أن يسقط أمام واتفورد.

لذا ستكون مواجهة مهمة على ملعب «ستامفورد بريدج»، لاسيما قبل نحو أسبوع على استضافته أتلتيكو في لقاء الإياب، وتجنب خروج مبكر لحامل اللقب من دوري الأبطال.