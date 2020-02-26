عقوبات قاسية تنتظر الزمالك بعد الانسحاب من «الديربي»

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أكد اتحاد الكرة المصري أنه سيتم تطبيق اللائحة على مباراة قمة الدوري الممتاز بين الأهلي والزمالك، التي أنهاها الحكم قبل أن تبدأ، نظراً لعدم حضور الزمالك إلى استاد القاهرة. وذكر الاتحاد المصري، في بيان رسمي أول من أمس: «ستطبق اللائحة، علماً بأنه تم التنسيق مع الأمن، وقد تبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين إلى ملعب المباراة».

وكشفت وسائل إعلام مصرية، أمس، أن العقوبات ستكون قاسية، حيث من المتوقع أن يتم خصم ست نقاط من رصيد الزمالك، بجانب خسارته المباراة رسمياً، وكذلك توقيع غرامة مالية كبيرة عليه.

واضطر حكم المباراة، الليتواني جيديميناس، لإنهاء المباراة بعد فترة انتظار استمرت 30 دقيقة. وفي وقت سابق، أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، رسمياً، عدم استكمال مباريات الفريق في الدوري المصري.

وكان الزمالك والأهلي تعرضا لعقوبات كبيرة من الاتحاد، بسبب أحداث السوبر المصري الذي فاز به الزمالك، وأقيم في الإمارات.

وعاقبت لجنة الانضباط كهربا من الأهلي بالإيقاف حتى نهاية الموسم وغرامة 100 ألف جنيه، ولاعبي الزمالك إمام عاشور (بعقوبة كهربا نفسها)، وشيكابالا (ثماني مباريات و100 ألف جنيه)، ولاعبي الأهلي: ياسر إبراهيم وأجايي، مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل لاعب.