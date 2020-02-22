تشلسي يتمسك بالمركز الرابع في الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - أ.ف.ب

تمسك تشلسي بالمركز الرابع بفوزه على منافسه المباشر وجاره توتنهام 2-1 في افتتاح المرحلة السابعة والعشرين من بطولة انجلترا لكرة القدم اليوم على ملعب ستامفورد بريدج. وسجل هدفي تشلسي أوليفييه جيرو (15) وماركوس ألونسو (48) ولتوتنهام أنتونيو روديغر (89). ورفع تشلسي رصيده إلى 44 نقطة، مبتعدا عن توتنهام بالذات بفارق 4 نقاط، علما بان الاخير سيتنازل عن مركزه الخامس لصالح شيفيلد يونايتد أو مانشستر يونايتد في حال فوز احدهما على برايتون أو واتفورد تواليا.

وقرر مدرب تشلسي فرانك لامبارد اشراك مهاجمه الفرنسي اوليفييه جيرو اساسيا للمرة الثالثة فقط هذا الموسم والاولى منذ اواخر نوفمبر الماضي والخسارة امام وست هام.