بالصور.. لاعبو ارسنال وعائلاتهم يستمتعون بعشاء عربي في صحراء دبي ويركبون الجمال

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

اختتم فريق أرسنال لكرة القدم معسكره التدريبي الشتوي في دبي، وقفل عائداً اليوم (الثلاثاء) إلى لندن على إحدى رحلات طيران الإمارات.

وقد استمتع لاعبو وإداريو أرسنال بأجواء دبي وكرم الضيافة ومرافق التدريب الرائعة، وأخيراً بإطلالة على ثقافة المنطقة من خلال رحلة رالي صحراوي نظمتها للفريق شركة "المغامرات العربية" التابعة لطيران الإمارات. وكانت تلك أول مرة يزور فريق أرسنال دبي بكامل نجومه.

وعقب اختتام معسكرهم التدريبي المكثف بعد ظهر أمس، انطلق "المدفعجية" " في رحلة سفاري صحراوي، استمتعوا خلالها بركوب سيارات الدفع الرباعي على الكثبان الرملية والمشهد الساحر لغروب الشمس والمناظر البانورامية حول المخيم البدوي الصحراوي، بالإضافة إلى فقرات ترفيهية تقليدية وعشاء عربي.

وخلال فترات الاستراحة في المعسكر التدريبي، استمتع لاعبو الفريق مع زملائهم وعائلاتهم بجولات في مدينة دبي ومعالمها الشهيرة عالمياً. وقد ساهمت مناطق الجذب السياحي والشواطئ الرملية الرائعة والطقس الدافئ والعمارة الحديثة في جعل دبي الوجهة المفضلة لأكثر من 16 مليون زائر العام الماضي.

وتعد العلاقة بين طيران الإمارات وأرسنال واحدة من أقوى الشراكات الرياضية وأكثرها شهرة على مستوى العالم. كما أن طيران الإمارات هي الشريك الأطول مدةً لأرسنال، حيث تعود علاقتهما إلى عام 2006. وتطورت هذه الشراكة منذ ذلك الحين حتى أصبحت طيران الإمارات الراعي الرسمي للنادي، بالإضافة إلى تسمية استاد أرسنال باسم "استاد الإمارات" حتى عام 2028. وتعمل طيران الإمارات أيضاً مع النادي اللندني لإشراك المشجعين من جميع أنحاء العالم من خلال مختلف المبادرات والأنشطة التسويقية، والاستفادة من قاعدة مشجعي أرسنال وامتداد شبكة خطوط طيران الإمارات عبر العالم.