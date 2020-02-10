تأجيل مباراة سيتي ووست هام بسبب «سيارا»

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أعلن نادي مانشستر سيتي بطل الموسمين الماضيين تأجيل مباراته ضد ضيفه وست هام، التي كانت مقررة أمس ضمن المرحلة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بسبب سوء الأحوال الجوية في المدينة الشمالية.

وأتى تأجيل المباراة ضمن سلسلة من خطوات مماثلة طالت نشاطات رياضية عدة في إنجلترا بسبب العاصفة «سيارا» التي تسببت في أمطار غزيرة ورياح شديدة في مناطق مختلفة من المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى.

وأثرت الأحوال الجوية في وسائل النقل، وسط دعوات من السلطات للسكان بعدم الخروج من منازلهم سوى في حالات الضرورة.

وأوضح سيتي في بيان: «هذا القرار اتخذ بالتشاور مع الفريق الزائر، مشيراً الى أن الموعد الجديد للقاء سيتم إعلانه في وقت لاحق».

ويحتل سيتي الذي يقوده الإسباني بيب غوارديولا، المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة من 25 مباراة، بفارق 22 نقطة عن المتصدر ليفربول الذي يبدو أقرب من أي وقت مضى لإحراز لقب بطولة إنجلترا للمرة الأولى منذ عام 1990.