كلوب يُفضِّل «الراحة» على بطولة الكأس.. ومتهم بإهانة «الاتحاد الإنجليزي»

المصدر: حميد نعمان - دبي

ذكرت صحف إنجليزية، أمس، أن مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، أثار غضب إدارة اتحاد الكرة الإنجليزي، بعد أن فضّل الاستمتاع بـ«الراحة الشتوية»، التي تستمر حتى منتصف فبراير، على خوض مباراة الإعادة ضمن الدور الرابع في كأس إنجلترا لكرة القدم، أمام فريق شروسبيري من الدرجة الأولى.

وقالت «ميرور» إن كلوب مهدد بعقوبة، كما هو الحال بالنسبة لنادي ليفربول، مشيرة إلى أن مسؤولي الاتحاد ينظرون إلى ما سيفعله كلوب بأنه إهانة لأقدم بطولة كأس في العالم.

يذكر أن كلوب قرر إراحة جميع لاعبي الفريق الأول لليفربول، وعدم الدفع بهم في لقاء الإعادة، بعد أن نجح شروسبيري قبل أيام في فرض التعادل 2-2 على ليفربول، ليتم الاحتكام إلى مباراة ثانية في ملعب «أنفيلد» من أجل حسم هوية المتأهل إلى الدور الرابع.

ويقضي نظام كأس إنجلترا بألا يتم اللجوء إلى وقت إضافي أو ركلات الترجيح حين يلتقي فريق من الدوري الممتاز فريقاً من الدرجة الدنيا، وفي حال التعادل بينهما في اللقاء الأول، تكون هناك مباراة إعادة، وخلالها إذا استمر التعادل يتم التمديد، ثم ركلات الترجيح، وهذا ما حصل مع ليفربول الذي كان متقدماً 2-صفر، قبل أن ينتفض لاعبو شروسبيري ويسجلوا هدفين متأخرين.

في المقابل، ذكرت وسائل إعلام إنجليزية أن كلوب قد يتحايل على إجراءات اتحاد الكرة ولوائح الكأس، إذ إنه سيدفع بالبدلاء فقط في الفريق الأول، وليس بفريق الرديف بالكامل، على أن يتولى قيادتهم مدرب الرديف، في المقابل سيخلد كلوب ولاعبوه للراحة استعداداً للفترة الصعبة المقبلة.

وللمرة الأولى في تاريخ الكرة الإنجليزية، يعتمد اتحاد الكرة عطلة شتوية في فبراير، لكن لقاء الإعادة المخطط له الأربعاء المقبل، أفسد خطط كلوب، لذلك قرر المقامرة بالتضحية ببطولة الكأس من أجل الحفاظ على لاعبيه، وتجنباً للإرهاق، خصوصاً أنه سيواجه مباشرة، بعد نهاية العطلة الشتوية، فريق أتلتيكو مدريد في ذهاب ثمن نهائي أبطال أوروبا.

في جانب آخر، أوقعت قرعة الدور الخامس من كأس إنجلترا مان سيتي في ضيافة شيفيلد من الدرجة الأولى.

ويمكن أن يكون أبرز المواجهات في هذا الدور بين تشلسي وليفربول، إذا نجح الأخير في تخطي شروسبيري، لكن ليفربول يخوض اليوم مباراة مؤجلة من الجولة 18 في الدوري الممتاز أمام وست هام، وفي حال فوزه فيها قد يرفع الفارق مع أقرب مطارديه، مان سيتي، إلى 19 نقطة.

يذكر أن ليفربول لم يتعرض لأي هزيمة في الدوري على مدى 40 مباراة، وبالذات منذ الثالث من يناير من العام الماضي، وحين خسر من مان سيتي. والمثير أيضاً أن ليفربول يتصدر بـ67 نقطة، من 69 نقطة ممكنة، إذ فاز في كل مبارياته، وتعادل مرة واحدة أمام مان يونايتد، وبات يسير بخطى ثابتة للفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 30 سنة.

«الريدز» يخوض اليوم مباراة مؤجلة في الدوري أمام وست هام وقد يرفع الفارق مع سيتي إلى 19 نقطة.

ليفربول قد يواجه تشلسي في الكأس في حال تخطى شروسبيري في لقاء الإعادة.